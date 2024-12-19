理文會長李文恩：我哋唔會咁易服輸！

成軍踏入第8年的理文，上季首奪港超冠軍，惟今季的成績暫未如理想。會長李文恩(Norman)早前百忙中抽空接受訪問，除感謝一班球迷體諒，又強調球隊會在今季餘下賽事，力爭捲土重來：「球會正遇上比較困難嘅時期，聯賽輸咗兩場，『亞冠盃2』又只係得1分。好多謝一班理文死忠嘅不離不棄，我係一個唔服輸嘅人，理文嘅職、球員都係！希望嚟緊可以用表現，慢慢吸引番流失咗嘅球迷。」

以聯賽冠軍身份出戰「亞冠盃2」的理文，於分組賽被抽入G組，對手包括曼谷聯、南定FC和淡濱尼流浪，賽前獲外界看好有機會爭出線。然而，「黃黑軍團」頭5場全敗，直至最後一輪主場賽和淡濱尼流浪，取得「零的突破」， 才避免成為自亞洲賽2002年改制後成績最差的香港球隊。

做好本業繼續發展

對於最終以1分出局，「李生」坦言今次亞冠之旅表現「未如預期」，並承認球隊作為「初哥」，在備戰上的確有所不足，一定會從中學習：「坦白講成績真係幾差，我哋都有反思，覺得賽前準備工夫上要改善，盡早搵球員同說服佢哋過嚟 。始終落場比賽，球員係好重要，但大家都知香港聯賽唔太吸引，就算我畀再高啲人工，目標外援都未必肯嚟。」

作為上市公司理文化工的首席執行官，「李生」日常公務固然繁忙，他強調自己現階段首要是做好本業，務求有足夠資金，讓理文順利運作：「香港搞球會冇咩可能賺到錢，蝕少啲都好。所以我係好注重做番本業去搵錢，令球會繼續發展落去。」

只管Budget絕不干預教練

對於外界有指自己主導球隊組軍工作，「李生」澄清： 「主教練負責帶隊，我唔會干預同逼佢用啲佢唔鍾意嘅球員。其實個步驟係咁，當教練覺得有位置需要補強，就會大概列5至6個人選，跟住我哋咪逐個傾，當然同球員傾條件係營運總監負責，我主要管個Budget（預算），同埋最後點頭嘅啫。」

理文近年不只一次被傳會散班，但「李生」從不會就傳聞作出回應，反而選擇用行動去告訴外界，理文足球會是一個長遠計劃，絕不會輕易放棄，包括豪擲千萬，租用和裝修位於將軍澳藍塘傲商場、佔地近萬呎的理文會所，他說：「傳聞嘅嘢我冇辦法控制，但我會當（理文）係一盤生意咁做。搞球會係我由細到大嘅夢想，未來成績係點好難講，但理文定位就係成為香港冠軍球會。」

預告轉會窗重開即補強

「黃黑軍團」季初成績麻麻，當中部分球員的發揮更備受抨擊，轉會窗即將重開，「李生」向球迷大派定心丸，透露接下來一定會有所補強：「有啲球員表現係不符預期，但你唔可能一下子變晒，同新教練商量過，本地同外援都想有啲變化。依家已經同某啲球員傾緊，但未落實嘅。」

紮根將軍澳 推動地區工作

紮根於將軍澳的理文，除了爭取佳績，近年亦積極到區內學校探訪，以及推動地區工作，「李生」稱自己及球會皆希望略盡綿力，貢獻社會：「之前我哋人手不足，依家『達Sir』（曾昭達）成為咗球會發展總監之後，希望喺社區、學校做多啲宣傳同服務。除咗為弱勢社群帶嚟快樂，仲將足球喺香港普及化。」值得一提，理文專為3至7歲小朋友而設的足球班，現正招生，將在位於將軍澳球會會所內的室內仿真草場上堂，詳情請瀏覽理文facebook 專頁。

成人之美唔阻球員外闖

近年多位香港球員北上發展，當中包括兩位理文上季奪得聯賽冠軍的功臣徐宏傑和余煒廉。「李生」談及起初得悉有內地球會對「傑仔」和「煒廉」有意思後，內心難免一沉，但考慮到外流對本地球員而言絕對是好事，故決定成人之美：「兩個都幫到理文手，但都希望佢哋外流，當然佢哋加盟嘅球會財政要比較健康。始終外流係可以令到球員進步，同推動香港足球發展。舊嘅唔去，新嘅唔嚟，走咗咪培育下個囉，好似今季加盟嘅周子謙，佢嘅表現都說服到大家。」