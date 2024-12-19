中國一哥張之臻維園備戰聯合盃：香港氣候合適

巴黎奧運混雙銀牌中國球手張之臻正於香港備戰新賽季，周四（19日）假維多利亞公園網球場訓練，之後參與香港網總活動，與本地小球手切磋球技。

28歲的張之臻現時世界排名45位，為中國排名最高男單球手，早前他在巴黎奧運與王欣瑜奪得混雙銀牌，為中國網球創下歷史。張之臻日前到港，今日下午於維多利亞公園網球場訓練，之後他抽空出席香港網總活動，與40名中小學生交流。

這位中國「一哥」透露因要參加12月27至1月5日舉行的聯會盃，故未有參加ATP 250 香港賽，選擇在港訓練是氣候原因：「中國很少地方12月仍然可以穿短袖衣服室外訓練，周日（22日）晚上就會出發到巴黎，出戰聯合盃（網球混合團體賽）。」

中國於聯合盃與德國、巴西同處E組，張之臻表示，「冠軍可能看來有點遠，小組賽出線已經很不錯，面對德國這種強隊，得看鄭欽文女單發揮，男單我就盡力而為，看看雙打能否創造一點機會。」張之臻 9月杭州公開賽不敵施力得亞軍，連續5站首圈止步，他表示不太介懷：「有些比賽如中網輸得比較可惜，雖然成績上是連輸5場，但我也有打過不錯的球。」

最後中國「一哥」亦寄語小球手小心選擇未來的路：「愛上網球是好事，但選擇職業這條路是有風險，感覺要謹慎（選擇），畢竟我走過來也沒有那麼簡單。」