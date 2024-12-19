【英聯盃】曼聯魔性回歸半大發圍

今晚英聯盃8強「傳統英超Big 6」對決，熱刺主場鬥曼聯。兩隊聯賽甩轆，同樣寄望盃賽發圍，熱刺踢法固然有前無後，曼聯喺新帥魯賓艾摩廉執教下，343陣式攻力大增，上場反勝曼城更加係「魔性回歸」。睇番佢哋近5場英聯盃，半場全開2球或以上，1.5球半場大信得過。（無綫myTV SUPER周五凌晨4時直播）

英聯盃向來都被列強視為「雞肋」，各隊喺較早階段只會派輪換陣容應戰，但嚟到8強點都會認真對待，而且對熱刺同曼聯嚟講，聯賽成績欠佳，盃賽就成為主要戰場。熱刺火力唔曳，孫興民、蘇蘭基及班倫莊臣都有數胡能力，主帥普斯迪高路主張嘅超高位壓迫踢法，更將攻力放大，上場聯賽就怒炒修咸頓5蛋。不過針無兩頭利，佢哋防線勁多漏洞，近期幾乎場場有失波，例如早前聯賽對車路士，領先2粒都要倒輸3比4。

曼聯由魯賓艾摩廉執教後，最大改變係攻力有顯著改善，喺343陣式下，無論海倫、拉舒福特定約舒亞舒克斯都重拾射門鞋，上仗「曼市打吡」絕地反勝曼城，球隊士氣更加升到頂點。不過佢哋後防同樣多甩漏，尤其「進攻型門將」奧拿拿近期頻頻犯錯，係「紅魔」防線計時炸彈，「矮腳虎」利辛度馬天尼斯應付高波麻麻，相信雙方為求晉級必傾力進攻，分分鐘半場就演入球騷，捧半場大之餘，入球大亦可兼顧。

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