曼聯玩輪換出事　防線崩潰遭熱刺淘汰

曼聯今場由副選門將比恩迪亞把關。(Getty Images)

周五(20日)凌晨英聯盃8強壓軸戰，曼聯領隊魯賓艾摩廉玩輪換，正選陣容起收多位主力，導致防線崩潰，作客熱刺，一度落後3球，即使對手門將費沙科士打連番犯錯「送禮」，曼聯最終仍然輸3比4出局，至於熱刺贏波晉級後，將於4強硬撼利物浦。

曼聯即使遇上勁敵熱刺，但主帥魯賓艾摩廉卻選擇半力出擊，正選陣容收起大勇嘅翼鋒阿密特迪亞路，改用表現長期低迷嘅安東尼馬菲奧斯擔正。防線更加「人面全非」，收起哈利馬古尼、馬菲斯迪歷特，派出2位傷愈不久嘅中堅域陀連迪路夫、約羅，拍住利辛度馬天尼斯，甚至連正選門將奧拿拿都冇份踢，由副選比恩迪亞把關。結果開賽15分鐘，曼聯就失守，熱刺右閘柏度樸路遠射，比恩迪亞只能勉強撲出，被蘇蘭基補射入網。

曼聯屋漏偏逢連夜雨，域陀連迪路夫上半場末段傷出，由莊尼伊雲斯入替。換邊後1分鐘，熱刺發動閃電戰，由古路施夫斯基射成2比0，呢位瑞典國腳連續4場入波。

跟住曼聯防線又出錯，蘇蘭基接應長傳，個人突破射入，熱刺踢到54分鐘已領先3比0，有所鬆懈之下，門將費沙科士打2次犯下低級錯誤，被2位後備上陣嘅曼聯球員約舒亞舒克斯、 阿密特迪亞路射入追至2比3。

戰至88分鐘，出現爭議性一幕，熱刺隊長孫興民開出角球直接彎入，但貝治華用手干擾曼聯門將比恩迪亞，導致對方接唔到波。由於英聯盃不設VAR，球證判入波有效。雖然曼聯喺補時4分鐘，由莊尼伊雲斯頂入，但為時已晚，輸3比4出局。

英聯盃4強全部誕生，並完成抽籤，熱刺對利物浦，阿仙奴對紐卡素，首回合將於下月初舉行。