18歲新星「戴帽」　車路士成歐協盃唯一全勝之師

周五(20日)凌晨歐協聯進行最後一輪「聯賽」，賽前已獲得16強直接出線席位嘅車路士，並冇留力，主場以5比1大勝沙姆洛克流浪，18歲前鋒馬克基奧上演「帽子戲法」入3球。呢位西班牙新星今屆歐協聯已有6球進帳，升上射手榜第1位，車路士成為唯一6戰全勝球隊，實力大超班，奪冠機會高唱入雲。

車路士一直以副選球員出戰今屆歐協聯，仍然綽綽有餘，今仗對愛爾蘭球隊沙姆洛克流浪，佔盡上風，開賽22分鐘把握對手防線犯錯，由馬克基奧頂入空門。

雖然沙姆洛克流浪好快扳平，但其後防線又出現回傳失誤，被馬克基奧截到窄角度射入再次領先，中場達斯貝利賀爾亦建一功，上半場補時，馬克基奧頭槌破網，完成「帽子戲法」。

車仔今夏僅用600萬歐元(娥4,830萬港元)轉會費，從巴塞隆拿手上買入馬克基奧，雖然呢位西班牙U19小國腳僅於英超上陣1次，但屬於踢歐協聯主力，並交足功課，上陣6場入6球，成為球隊「歐戰殺手」。換邊後，左後衞古古列拿射入1球，協助車路士大勝5比1，各項賽事8連勝。

歐協聯6輪「聯賽」結束後，歐洲5大聯賽球隊之中，只有車路士同費倫天拿直接晉級16強，西甲球隊貝迪斯、德甲球隊海登咸需要踢附加賽。