威廉斯「跣腳」淘汰卓林普　奧蘇送丁俊暉「4蛋」

3屆世界冠軍「金左手」威廉斯在利雅得桌球錦標賽，與「世一」卓林普打得激烈，決勝局更一度「跣腳」弄傷手肘，但無阻他最終以4比3險勝，躋身準決賽；而「火箭」奧蘇里雲則向丁俊暉送上「4蛋」晉級。

威廉斯在決勝局落後8比34的情況下，打出一Cue68度，最精彩是將藍波上的兩粒紅波帶離最頂的「咕臣」成為關鍵，不過，當他Pot入紅波時，在地毯上「跣腳」，右手肘撞到球枱，這一記無情力都甚為痛苦，好彩球桿未有碰到其他顏色波，舒緩手肘傷痛後再繼比賽，笑到最後。

還有3個月便年屆50的威廉斯與卓林普今仗打出高水準表現，「一哥」交出3桿60+，一度領先3比2，但威廉斯沒有放鬆，開局轟出一Cue101及在第4及第6局打出一桿64度及86度，將比數追至3比3。世界排名第6的威廉斯賽後坦言:「當我滑倒，我摔到所有東西，幸好沒有撞到啡波。我手肘受了傷，真的很酸痛。藍波是一個棘手問題，但我必需全力以赴；卓林普今天打得很好，他看起來不會失手，他在很多決賽上都贏了我，贏得一場比賽真是太好了。」威廉斯下仗將與前世界冠軍比利時的比素爭逐決賽席位。

世界一哥卓林普原本有機會提早打破奧蘇里雲的單季獎金紀錄（1265500英鎊），但相信現在要到2025年才能超過這個數字。至於久休的奧蘇里雲向衞冕冠軍繼續進發，僅花49分鐘以4比0淘汰中國天王丁俊暉，當中包括轟出兩Cue「破百」的129度及113度；下仗將與麥克艾倫爭逐另一個決賽位置。