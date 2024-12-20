紅牛車手「執位」　小鮮肉羅臣下季拍住韋少爭衞冕

世界一級方程式(F1)賽季剛剛結束不久，各隊為來屆的部署已經展開，紅牛車隊日前提早兩年與佩雷斯終止合約，周四（19日)即公布由22歲的紐西蘭新晉車手羅臣(Liam Lawson)代替，將拍住麥斯韋斯塔本，協助下季繼續爭標。

來自紅牛二隊的羅臣，2019年加入紅牛青訓體系，在過去兩季僅參加了11場大獎賽，其後便升上F1前線，雖然這段時間沒有令人信服他可擊敗隊友角田由紀，但紅牛高層卻選中他；而羅臣成為了自列卡度在2018年離開紅牛後，韋斯塔本的第4位拍檔。

紅牛總監表示:「與四屆冠軍並肩作戰一是件艱巨的任務，韋斯塔本無疑是F1史上最偉大的車手之一，但我相信羅臣能夠應付這個挑戰，並且明年可為我們取得一點成績。」羅臣曾於2023年荷蘭站首次在F1亮相，當時他是代替列卡度出賽，皆因列卡度在練習賽中遇上車禍摔斷了手。

羅臣對於成為紅牛正式車手表示:「成為紅牛隊的車手是我一生的夢想，自我8歲開始就努力，並希望能實現目標，到目前為止，這是一段令我難以羅信的旅程；我想感謝VCARB整個團隊，感謝他們的支持，過去6場比賽在我為下一步的準備中發揮了巨大的作用。」

他續稱:「我還要感謝Christian, Helmut及整個紅牛大家庭對我的信任，給我機會；我非常開心與麥斯塔本一起工作，並與世界冠軍學習，毫無疑問我會學習他的專業知識，真的相當期待。」

此外，平治亦宣布35歲的芬蘭車手保迪斯，將於2025年重返車隊擔任替補車手。保迪斯曾於2017至21年賽季為平治效力，並贏得10場比賽獲得20次排頭位。他將擔任羅素及新力軍安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）的補替：「能夠回到平治大家庭擔任2025年的第三車手，我很高興，過去幾年面對挑戰，但我知道自己仍然可以為F1做出更多貢獻。」