「希域」再現澳網　傳奇球星16歲兒子獲外卡參戰

澳洲傳奇球星希域9年前最後一次在亮相澳洲網球公開賽，而他16歲的兒子古斯希域將會步父親的後塵，將於2025年澳網獲得外卡亮相，參戰男單外圍賽。

希域當年於1997年以15歲之齡獲得外卡，生涯首次參加澳網，而其兒子16歲的古斯距離父親初亮相後28年，踏上澳網舞台，並期望能夠打入墨爾本公園的男單正賽。出生於2008年的古斯希域在世界青年排名106位，曾居於最高的99位。

上周被提名競逐澳洲年度最佳青年男網手的古斯承認「因父之名」帶來壓力：「事實是這樣，但我真的不介意，它只會讓我變得更好。」古斯今年已獲得兩項ITF青少年組冠軍，並於8月在峇里島獲得首個職業賽錦標；而2024年他獲得參加澳網青少年賽的外卡，但可惜首輪被淘汰。

至於其父親希域在職業生涯曾贏過兩屆大滿貫錦標，他籲愛兒要耐心地挑戰，對於青年球手走到男子巡迴賽是相當困難：「在這個年紀走到男子巡迴賽，會是一重又一重的困難，所以他只需要好好享受。我相信是他的絆腳石，但要保持改進。」

此外，羅馬尼亞名將施蒙娜因禁藥事件令她的世界排名跌至第877位，因此她也獲得1月澳網的女單外卡參賽席位。