艾殊利高爾：動盪曼城作客維拉勢危

阿士東維拉及曼城不約而同在上場英超落敗，因此兩軍都務求在這場比賽及時反彈，並取得勝利。 阿士維拉於聯賽排第7位，只要1場勝利就可以超越曼城，皆因賽前只是落後該支衞冕球隊2分。

到目前為止，維拉渡過一個不錯的球季，不過絕對希望可以更進一步。若他們能在這場比賽取勝，將可為其聖誕快車之旅奠下良好基礎。不容置疑的是他們在主場表現勇猛，過去4仗保持不敗，而且在今季主場聯賽只曾不敵阿仙奴，並在最盡的24分中取得15分。

另一邊廂，曼城近來於客場的演出，並沒有達到我們的預期，近5場作客聯賽只得1勝1和3負的劣績。連同上仗曼市打吡，他們近11場足足輸了8場，當中只曾1勝，這是自2006年以來球會最差的紀錄。自11月1日以來，曼城場均得分為0.57分，絕對令人大跌眼鏡。

對於這支衞冕球隊來說，必須在一個動盪的時期內，盡快重回正軌。事關他們在不知不覺間經已跌出聯賽前4位置，並且距離積分榜下半版的球隊，也只有4 分。

儘管曼城在控球率方面排名英超首位，但入球數字卻只排第 6位，失球數字更排在第12位，這表明他們距離最佳狀態有多遙遠。這項數據對今仗尤其有意義，皆因雙方過去6次交鋒皆有入球，而曼城過去7次對維拉更是場場失波。現時的維拉有足夠的進攻火力，摧毀曼城弱不禁風的防線，我希望他們於本周末能再次做到這一點。

對曼城來說，利好因素是他們在過去5次交鋒中贏3場，但最近兩次造訪維拉公園卻未嘗一勝。我預計今仗比賽甫開始，維拉公園球場的氣氛就會熾熱起來，我可以看到維拉將會好好利用這種勢頭，為苦苦掙扎的曼城再送上致命一擊，並全取3分。