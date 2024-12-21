哈利卡尼傷愈披甲　拜仁大勝完滿告別2024

哈利卡尼今場有4次射門，可惜未能取得入球。(Getty Images)

周六(21日)凌晨德甲，拜仁慕尼黑主場以5比1大勝爭標勁敵RB萊比錫，高居榜首，完滿告別2024年所有賽事，加上因傷缺陣近20日嘅射手哈利卡尼今仗終於復出，可以話係好事成雙。

拜仁慕尼黑有番哈利卡尼助陣，一開波就搶攻，未夠1分鐘就由穆斯亞拿近門剷入打開紀錄。排第4位嘅RB萊比錫立即反擊，僅過1分鐘，憑班捷文施斯高射入扳平。不過，餘下比賽時間，拜仁慕尼黑控制大局，干拉特賴馬凌空抽射入網，加上甘美治遠射入世界波，上半場領先3比1。

換邊之後，拜仁繼續強攻對手，利萊辛尼左路窄角度射入，加上艾方素戴維斯頭槌破網，大勝5比1完場。拜仁今季踢15場聯賽已經轟入47球，領先踢少1場嘅第2位利華古遜7分。

至於哈利卡尼自從對多蒙特一役受傷後，缺陣4場比賽，今仗復出並擔任正選，踢咗87分鐘有42次觸球，28次傳球之中21次成功交畀隊友，仲有4次射門，其中2次中目標，可惜未能取得入球。

由於德甲踢完今輪賽事後，將進入歇冬期，拜仁要等到1月12日凌晨先至再有正式賽事，屆時將於德甲作客慕遜加柏。