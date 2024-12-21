英超早場！維拉硬撼曼城獻「細」

英超「聖誕新年快車」早場上演前列對決，阿士東維拉主場硬撼曼城，雙方狀態都未如理想，維拉近8場聯賽僅2勝，球員信心難免受影響，今場遇到豪門「藍月亮」，預料唔敢冒進。至於曼城各項賽事近7場作客不勝，同樣欠缺贏波把握。參考維拉近4次主場同曼城交鋒，總入球全開3球或以下，寧願博中位數3.5球入球細。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

阿士東維拉屬於中型班，人腳並非特別充裕，但今季需要兼顧歐聯，令主力球員疲於奔命，英超成績因而退步，上場作客諾定咸森林，即使率先入波打開紀錄，但比賽末段連失2球，倒輸1比2，可見經過連場惡鬥後，球員體力後勁不繼。

領隊艾美利吸取教訓後，今仗應該會採取比較保守戰術，留前鬥後，避免重蹈覆轍。事實上，維拉整體實力唔及曼城，並冇本錢同對方鬥攻，先做好防守，然後打反擊先至係上策。

另邊廂，曼城表現持續低迷，繼歐聯吞祖雲達斯2蛋後，上場英超「曼市打吡」1比2不敵曼聯，各項賽事近11場僅1勝，好大程度係由於經常陣容不整，特別係中場洛迪卡斯簡迪長期養傷，攻守能力大受削弱。

前鋒艾寧夏蘭特腳風欠順，近5次上陣只得1球進帳，亦令「藍月亮」火力下降。曼城近2次作客維拉，僅打和1比1及輸0比1，以球隊現時頹勢，唔好話要贏，連想入波都唔容易。

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