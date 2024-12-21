蒙特抖數星期　一項數據顯「7號魔咒」破壞力

曼聯中場美臣蒙特上輪英超對曼城，踢咗13分鐘就受傷退下火線，領隊魯賓艾摩廉現時確認，呢位25歲英格蘭國腳將休息數星期。美臣蒙特加盟紅魔鬼1年半以來，已經因傷缺陣37場比賽，仲多過佢效力車路士4年總缺陣場數1倍。

魯賓艾摩廉接手執教曼聯後，曾經表示會重用美臣蒙特，對於呢位愛將受傷，感到無奈：「蒙特將會缺陣數星期，我哋會全力協助佢康復，1位球員長期養傷，一定面臨好多困難，佢已經好努力去克服傷患。」

美臣蒙特喺社交網發文抒發鬱悶心情：「現時無法用言語表達沮喪心情，大家見到我受傷嘅表情，應該都知咩事，曼聯球迷可能唔太了解我，但我可以保證一件事，我永遠唔會放棄或失去信心，而係會奉獻一切，度過呢一段困難時期，實現目標前永不止步。」

美臣蒙特2023年7月以6,000萬鎊(約5.9億港元)轉會費由車路士加盟曼聯，並獲得「傳奇7號」球衣，一度被寄予厚望，但卻經常受傷，至今因傷缺陣曼聯37場比賽，反觀佢效力車路士4年，僅因傷缺陣18場。難怪網民認為美臣蒙特中咗「7號魔咒」，如果想事業翻生，最好更換球衣號碼。