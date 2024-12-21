港超聯　標準流浪「收爐戰」鬥大埔誓攞彩

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青衣運動場周六（21日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由標準流浪主場恭迎大埔。流浪派出林堂真、梁煒烽及法蘭度鎮守中路，雷仙奴負責側擊，為劉智樂製造埋門；至於「綠戰士」，馮冠鳴和柏連尼擔任中場屏障，馬卡雷拿、伊高沙托尼及傷愈復出的盧卡斯，組成前線三叉戟，比迪高先列後備。（on.cc東網及港台電視32周六下午3時同步直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

12 李呈

23 林堂真

32 李泳豪

33 法蘭度

37 張廣然

77 雷仙奴

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

4 馮冠鳴

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

87 尼高拉斯

標準流浪後備：

99 陳冠燊［GK］

9 黃韜霖

17 龍梓軒

19 姚浩明

20 尼葛

21 張青雲

25 梁凱俊

36 岡本玲仁

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

大埔後備：

1 戴廷匡 ［GK］

2 楊學敏

3 宋紘毅

6 羅振庭

15 杜國榆

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

28 徐朗

77 比迪高

99 鄭子森

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）重燃戰火，標準流浪坐鎮青衣運動場迎戰大埔。「綠戰士」首循環淨勝流浪3球，加上今場只要保持不敗，即可壓過東方，成為2024年聯賽榜「一哥」，眾將務必把握機會，爭取過「榜首癮」，戰意不用懷疑！（on.cc東網及港台電視32周六下午3時同步直播）

今周標準流浪迎來2024年最終戰，教練團成員林嘉緯明言以3分為目標，冀以勝利為今年的比賽作結：「球隊距離上場比賽都有一段時間，我哋都好積極保持比賽狀態，防守反擊會做得更銳利，希望贏波做2024嘅結尾。」此外，今季流浪的日本新援中堅菅沼駿哉，已宣布轉投泰超赫恩柯恩聯，「嘉緯」強調球隊有足夠的防守球員填補缺口，不擔心陣容變動影響球隊部署，亦透露轉會窗將有增援，詳情會陸續公布：「球隊一直積極搵緊球員，可以肯定會有新球員加盟，簽外援唔係一件容易嘅事，我哋努力揀緊幫到球隊嘅合適選擇，具體嘅位置同數量會遲啲公布。」

標準流浪上周輪空，前鋒張廣然表示球隊亦把握這段調整期，分別接受教練團額外的個人技術訓練和指導，以維持更好的比賽狀態：「呢兩星期都係練體能為主，加上好多時都係輸畀對手反擊嗰吓，所以我哋都針對呢方面去加強，教練團安排啲技巧上嘅額外訓練，例如係單對單防守，同埋點改善由攻轉守嘅速度，希望『keep』住個比賽狀態。」

大埔剛在「賽馬會菁英盃」分組賽擊敗傑志，提早晉級4強，主教練李志堅承認有助激勵士氣：「始終再之前兩場波發揮唔好，贏完傑志係一個幾好嘅調節，球員各方面好似都有所提升。」另外，今仗屬於球隊2024年最後一場比賽，「堅Sir」直言一定會盡力爭勝，並強調要做好防守：「流浪雖然成績唔太穩定，但有一定入球能力，前線劉智樂今年表現相當好，同埋仲有我好熟悉嘅雷仙奴，要小心佢哋反擊。」

陣容方面，兩名早前在東亞外對關島，有份入球的港腳陳肇鈞、尼高拉斯已經歸隊。不過韋法頓累積5黃停賽，同時「堅Sir」又透露射手盧卡斯，很大機會繼續倦勤：「都要考慮清楚，如果唔得嘅話，都唔想佢勉強同冒險。始終下個星期又冇比賽，我嘅諗法係希望佢可以休息耐啲，唔想佢再傷。」