麥克艾倫破300天錦標荒　袋245萬開心過聖誕

一連三天在沙特阿拉伯上演的利雅得賽季桌球錦標賽落幕，麥克艾倫在決賽以5比1擊敗比利時名將比素，贏得今季首冠，並結束長達300天的錦標荒，袋走25萬英鎊(約245萬港元)的冠軍獎金，開心過聖誕。

麥克艾倫在準決賽先以4比2淘汰爭取衞冕的奧蘇里雲，繼而在決賽面對上屆世界冠軍比素，而比素是同樣以4比2戰勝威廉斯晉級。在決賽中，比素雖然先贏第一局，但麥克艾倫隨即強勢反擊，並交出兩Cue「破百」包括104度及109度，一口氣連贏5局以5比1獲勝，在今季終於開齋，他上個冠軍已是今年2月的球員錦標賽。

這項錦標對這位38歲的北愛爾蘭球手為2025年注下強心針，最近他轉了教練獲加（Lee Walker），為他自己的技術作微調，而麥克艾倫最近幾周狀態已不俗，最近在全英賽及蘇格蘭公開賽均躋身4強。

「能夠擊敗世界前10球手而捧盃是非常特別的，本周我表現不俗，得分很好，亦做出很多正確的選擇，但後段我的確有點緊張，幸好還可以控制。」麥克艾倫賽後都提到獲加的幫助：「我在全英賽開始跟獲加合作，我還不確定會去那裡，我試圖打得更快，更享受比賽，曾經有一段時間，甚至贏了冠軍，但沒有享受我打比賽的方式，我知道這點是需要改善，部份是與獲加合作，部份是自己解決的問題，還有與我心理學家的合作，這個方向我感覺不俗；來年我更想在保持獲勝及享受桌球。」

這個獎金豐厚的賽事，已是第2屆舉行，當中以「超級金球」作為最大賣點，被邀請參賽的球手若能打出一桿167則可獲超級最高的100萬美元獎金，167度即是要一Cue清枱轟出147再加上打入20分的「超級金球」，即可贏得大大獎；而中國的張安達早前在開幕日相當接近，打走了12個紅波及「黑柴」後斷纜。