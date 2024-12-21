港超聯　盧卡斯復出「戴帽」：最好嘅聖誕禮物

青衣運動場周六（21日）上演「中銀人壽香港超級聯賽」，最終大埔以5比2擊敗標準流浪升上榜首，傷愈復出的中鋒盧卡斯（Lucas）大演「帽子戲法」，賽後形容今場勝仗是最好的聖誕禮物，會以爭冠為首要目標，繼續貢獻球隊。

今場盧卡斯傷愈復出首仗，隨即取得3個「士哥」兼當選「PlayerOfTheMatch」(POM)，作為2024年的「收爐戰」，盧卡斯感到非常高興及滿意：「今日有入波梗係開心，係聖誕節前最好嘅一份禮物。當然贏波唔止我一個人嘅功勞，我哋個個今場發揮都好出色，馬卡雷拿同加比爾一人入一粒。我自己入幾多球都係其次，最緊要做好自己角色，幫球隊贏今季聯賽。」

相隔近1個月重返球場，盧卡斯表示他的恢復進度順利，又感謝主教練「堅Sir」（李志堅）的支持：「其實上個禮拜菁英盃我都已經準備好上陣，不過『堅Sir』想我再休息好先，令我可以更加集中喺聯賽。依家我都百分百恢復好，需要專注預備下一場比賽，因為嚟緊嘅比賽都知唔容易應付。」盧卡斯強調大埔在接下來的次循環中充滿信心，期待能夠繼續保持良好的比賽狀態，為球隊力拼冠軍。