球迷要求科士打收山　熱刺陷滅「門」危機

熱刺正選門將古里莫維卡里奧養傷之下，近期由費沙科士打把關，呢位36歲老將上場英聯盃8強有災難性演出，2次「送禮」導致球隊失波。雖然熱刺最終以4比3擊敗曼聯，但球迷都無法原諒費沙科士打，紛紛去佢嘅社交網Instagram(IG)留言臭罵，要求呢位前英格蘭國腳收山，搞到佢要關閉IG避難。

熱刺上場英聯盃領先曼聯3球，原本可以輕鬆晉級，但費沙科士打「發波瘟」自製危機，先係誤傳畀般奴費南迪斯，後者立即橫傳畀約舒亞舒克斯射入空門。之後科士打控住個波，遲遲唔解圍，被阿密特迪亞路飛剷入網，連累球隊被追至2比3，幾乎痛失好局。當時坐後備席嘅古里莫維卡里奧都忍唔住發火念念有詞，疑似鬧費沙科士打。

熱刺球迷喺網上圍攻費沙科士打，包括話：「你明日就要退休。」由於群情激憤，費沙科士打被逼關閉社交網。經此一役後，費沙科士打信心可能大受打擊，下周一(23日)凌晨英超主場對利物浦，熱刺大門面臨重大危機。由於古里莫維卡里奧起碼休戰至明年2月，熱刺可能趁下月轉會市場重開簽入門將。