保良局「保寶單車教室」　李慧詩助特殊幼兒學踩單車

保良局幼兒服務今年推出全新計劃——「保寶單車教室」，專為特殊學習需要幼兒而設，由兩屆奧運銅牌得主、前香港單車代表李慧詩，聯同保良局的資深物理治療師共同策劃課程，不僅教授幼兒學習單車，更結合了大肌肉訓練、協調能力及平衡感的提升，幫助幼兒在學習單車的過程中全面發展。

保良局助理社會服務總幹事（幼兒服務）張以茵表示，課程的設計充分結合了物理治療師的專業知識以及李慧詩在單車運動上的經驗。她解釋，物理治療師主要針對特殊學習需要的幼兒，設計出適合他們的訓練方法，例如運用視覺策略、清晰的指令安排，亦會因應幼兒的能力，將學習步驟拆解得更仔細，提升幼兒掌握單車技巧的基礎。

李慧詩在單車專業知識方面提供了指導，例如如何安全上車、穩定踩踏，以及分階段學習直線行駛等技巧。此外，課程在一開始便加入了安全意識的培養，這是李慧詩非常重視的部分。「詩詩姐姐（李慧詩）在第一課就已經加入了有關安全意識的內容，這讓整個課程不但專業，而且更有系統和安全。」她補充道，課程同時會對幼兒進行評估，了解他們在協調、肌力等方面的具體需求，並針對性地提供訓練，幫助他們逐步提升能力。

作為「保寶單車教室」的導師李慧詩分享了她教授特殊學習需要的幼兒學習單車的感想，「其實當看到小朋友學會踩單車的那一刻，真的很感動。有個小朋友一開始對踏單車很害怕，甚至因為天氣炎熱加上情緒困擾，只試了三十分鐘就不肯再嘗試。但即使自己發脾氣，或者感到害怕，他最後還是堅持下來，這份毅力真的讓人很欣慰。」

李慧詩也提到，學習單車過程中，幼兒往往會因為未能掌握技巧而感到挫敗，但這正是鍛煉意志的好機會。「很多時候，他們一學不到或抓不到精髓，就會有挫敗感，甚至鬧情緒，但這些情緒其實是因為他們太想學會。透過課堂，我們希望教導小朋友一種堅持不懈的態度，讓他們明白，只要不放棄，總會有成功的一刻。」她補充，課堂上還有其他幼兒一起學習，彼此鼓勵，這種氛圍也讓幼兒更有動力完成挑戰。

保良局幼兒服務資深物理治療師鄭祖茵Joanne分享，很多人以為只要會踩腳踏和保持平衡就可以學識踩單車，但其實過程中需要上身左右協調、雙側協調、雙腳力量等等，「我們的SEN（特殊學習需要）小朋友在這些方面特別容易遇到困難。因此，我們會分析小朋友缺乏的能力，從而設計針對性的訓練動作。例如：如果小朋友在踩腳踏時力量不足，我們會設計練習來針對雙腳的力量提升，並要求他們在場地上進行這些練習，加入提升平衡感的元素。這些練習不僅可以幫助小朋友學會騎單車，還能提升他們整體的大小肌肉發展。我們相信，透過這些有針對性的訓練，小朋友能夠在提升體能的同時，增加協調性和平衡感，為日後接觸和學習其他運動打下堅實的基礎。」

助理社會服務總幹事張以茵指出，這個針對SEN幼兒的單車課程，推出後不久，已有幼兒學會踏單車，而其他幼兒亦已經掌握單車的基本技巧，並在過程中取得了多方面的進步。「小朋友在學習單車的過程中，不但提升了自信心，其專注力，情緒社交等能力亦得以提升」她表示，課程的目標是讓更多幼兒能夠慢慢掌握單車技巧，並從中獲得自信和樂趣。

未來，保良局計劃進一步擴大課程的覆蓋範圍，讓更多有需要的幼兒受惠。「我們希望透過這個課程，讓更多社會人士了解到，特殊學習需要的幼兒同樣可以學習單車，並享受這項活動帶來的樂趣和成長。」張以茵提到，未來保良局將聯同李慧詩，進一步培訓更多單車教練和助教，讓更多特殊學習需要的幼兒能參與課程，同時李慧詩亦會繼續擔任課程顧問，提供專業指導，令成效得以延續下去。