港超聯　聯賽第2勝！港會挫10人冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）獨腳戲，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰冠忠南區。最終港會憑薩拉沙一箭定江山，以1比0擊敗早段有基哥利被逐的南區，取得今季聯賽第2勝，兼升上第7位。

有羅素缺陣的主隊，改派唐道碧及黎皚韜鎮守中路，峇夏比負責掃蕩，關歷克於前線爭取入球；至於南區，佐佐木周和趙聡悟負責派牌，支援基哥利、艾華和史提芬彭利拿攻堅。

開賽僅9分鐘，南區就收到壞消息，基哥利轉身打中比提，球證到場邊觀看VAR後，向基哥利出示紅牌，客隊10人應戰。其後主隊佔據較多控球，28分鐘，峇夏比眼見冇南區球員壓迫，嘗試遠射中柱彈出。42分鐘，港會有個黃金機會，黃琛喆左路窄位抽射，被伍瑋謙救出，史加利補射「撻Q」，3分鐘後，黃琛喆左路傳中，翟廷峯頭槌解圍不遠，薩拉沙勁射破網，港會領先1比0完半場。

南區換邊後一口氣換入積遜和黎格爾，力圖平反敗局，戰至下半場中段，艾華接應界外球後，壓入禁區起腳，被唐道碧擋出底線，67分鐘，佐佐木周罰球傳入禁區，黃浩然在薩拉沙力壓下射高。隨後佐佐木周禁區內被黎皚韜推跌，球證到場邊觀看VAR後改判12碼，但佐佐木周操刀中柱彈出。下半場補時階段，黃浩然接應積遜罰球頂中柱，最終港會維持勝局，贏1比0完場，取得今季聯賽第2勝，兼升上第7位。