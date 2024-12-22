神經刀娛樂性爆燈　熱刺撞紅軍半大有信心

英超傳統Big 6大戰，熱刺主場遇上1哥利物浦。熱刺演出大起大落，近期兩連勝重回上升軌道，主場自必主動出擊；「紅軍」聯賽連和兩場後已被車路士追近，肯定心急求勝，今場激戰可期，考慮到雙方近4次交手半場全開2球或以上，轉捧1.5球半場大更划算。（Now 621、622及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺近期繼續展現英超「神經刀」本色，前仗聯賽3比4不敵車路士後，上輪則以5比0大炒修咸頓，而且早喺上半場已經攻入5球，不過佢哋上周中英聯盃8強火併完曼聯，球員體力有一定消耗，而呢場佢哋都贏4比3，頻頻開大比數，除咗一班射手輪流入波之外，瑞典翼鋒古路施夫斯基連續4場有「士哥」，腳風奇順，今場先唔好講輸贏，淨計娛樂性都爆晒燈。

榜首利物浦今季各條戰線都相當順利，歐聯6連勝之餘，英聯盃亦殺入4強，抽籤後4強對手正正係熱刺，至於聯賽一直高踞榜首，不過最近聯賽連和兩場，領先優勢愈嚟愈少，目前踢少1場下僅領先車路士2分，今場開波前更有可能被車仔爬頭搶走榜首位置，球隊上下爭勝意欲必濃。

利物浦鋒線人才鼎盛，加上主帥施洛輪換調度得宜，穆罕默德沙拿同路易斯迪亞斯上場英聯盃8強獲休戰，抖足再搏殺猶如猛虎出柙，達雲紐尼斯、加普同迪亞高祖達近況亦相當搶韁，今場同熱刺勢必合演入球騷，半場大好快夠數。

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