港將曾樂圖助大學稱霸全國　目標挑戰美職

由11歲開始代表香港青年軍、曾兩次出戰「U20亞洲盃」外圍賽的曾樂圖(Jeremy)，日前協助就讀的University of Vermont勇奪校史上首個美國NCAA Division one冠軍，並成為首位奪得該項殊榮的香港球員。現年19歲的Jeremy表示，會努力完成大學學位之同時，亦會傾盡全力嘗試挑戰美職之舞台，繼續向挑戰高水平足球的目標進發。

4歲便報名參加車路士足球校學(香港)幼兒學趣班，及後一直隨車校教練「Q Sir」(即鍾健希) 南征北討的Jeremy，在「男拔」讀至中四後便赴笈美國。在Northwood School完成中學後，Jeremy獲University of Vermont取錄，如今是二年級生的他，同時屬校隊的主力，自然亦是該校稱霸NCAA Division one的功臣之一！「美國NCAA Division one足球賽係美國國內最高水平嘅大學賽事，由全國最強嘅52隊去競逐，賽前University of Vermont排名19位，最後能夠稱全國，成為校史嘅一部份，我同所有隊友都好開心！」

至於令Jeremy感到興奮的還有另一件事，就是：「每年美職聯都會喺賽事期間揀蟀，我哋校隊就有兩個球員簽咗美職聯嘅合約。我會畀心機完成學業，同時亦會試吓挑戰美職，我好清楚個競爭好大，距離畢業仲有兩年時間，我會把握每一個機會去令自己達標。

對於今次稱霸全國，Jeremy形容是非常夢幻的經歷，強調如果沒有家人的支持，一齊都沒有可能發生。「父母嘅支持一定係最緊要！尤其係媽媽嘅Support，佢由我好細個踢波，到我話想去美國升學，佢都全力支持我，真係非常感激，我會繼續努力，唔會令佢哋都其他支持我嘅人失望。」

除了父母之外，「睇住Jeremy大」的「Q Sir」亦對愛徒寵愛有加，他說：「Jeremy由細都大都好聽話，好忠於自己對足球嘅熱愛，練波、比賽都好認真，又識得體諒隊友，合作過嘅教練同隊友都會好鍾意佢。今次攞到全國冠軍已經好叻仔，但我知道佢唔係容易滿足嘅人，只要定咗目標，就會努力去完成。可能我哋都係左腳仔，所以都好投契，我衷心祝佢可以願望達成，挑戰到踢美職嘅夢想！」

【曾樂圖Jeremy Tsang檔案】

出生日期：2005年7月15日 身高：1米80

司職：左翼、左後衞

現就讀大學：University of Vermont(二年級)

曾効力球會：車路士足球校學(香港)