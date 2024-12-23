18歲巴西方錫卡奪新生代年終冠軍　拿度都撐場

18歲的巴西年輕新星方錫卡(Joao Fonseca)，周日(22日)在沙特阿拉伯上演的ATP新生代總決賽，以3比1反勝美國的田恩（Learner Tien），成為這項賽事7年歷史以來第二位最年輕冠軍。

被列為今次比賽8號種子的方錫卡，在新生代比賽前被看低一線，但這位前美網青少年盟主，今次比賽5戰5勝，就連剛退役的西班牙傳奇拿度在決賽都是坐上客，他面對今年三奪挑戰賽冠軍的田恩在冠軍戰爭逐，先失一盤下以2比4、4比3(8)、4比0及4比2獲勝，完美結束今次這項ATP最佳20歲以下球員爭逐的年終賽。

方錫卡是繼當今「世一」仙拿於2019年後，捧走這項冠軍的第二年輕球手，他賽後直言:「賽前我真的很緊張，我知道是非常困難，我在美網青年組決賽（2023年）曾經面對田恩，我知道他的打法，他是一位很好及很出色的球員，所以我知道會是很難打。」他補充說:「坦白說，我不知道第二盤我是怎樣做到的，我只是保持發球的強勢，盡了最大的努力去爭取勝利。」

這位左撇子在全勝的一周獲得了創紀錄的526480美元獎金，他在2024年初的世界排名於前700位，並將在2025年以145位展開新賽季。方錫卡在賽前曾透露，他踏入職業路都是受到仙拿所影響，他曾經是仙拿的擊球陪練，並獲「世一」說服轉為全職球員。