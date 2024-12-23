赴日追夢與全國高中冠軍交流　V.Cares女將滿載而歸

「不試試看，你怎麼知道不可能呢？」這一日漫金句總能點燃大家心中的「排球火」。今夏8位幸運兒在逾600名參加者中脫穎而出，獲得前往日本與全國冠軍高中校隊交流的機會，將「熱血青春」體現得淋漓盡致，而「V.Cares」亦成為她們追夢路上的指路明燈。

由三菱電機香港全力贊助的「V.Cares青年排球訓練計劃」，自2022年推出以來，透過一系列的關懷活動、排球訓練及成長指導，令參與的青少年發掘自身潛能、培養身心健康發展，並鼓勵她們勇敢追夢，參加者除體驗排球運動樂趣之餘，亦能從義工活動中學習關心社會，為社區散播正能量。

計劃今年來到第3屆，報名人數超過名額上限近3倍，歷時約半年的選拔、訓練、關懷社區活動及訓練營後，最終篩選出Victories、Dreamers、Fighters及Stormers，4隊各14名V.League聯賽注冊球員。大會今年加入新元素，其中在V.League聯賽決賽日挑選優秀球員，前赴日本展開奇妙之旅，而這千載難逢的機會就落在邢雯、關洛宜、彭鳳欣、董衍鉦、蔡雪盈、彭語馨、江蔓晴及蘇穎欣8名優秀球員身上，她們在整個計劃的表現、付出和成長必然是有目共睹。

策劃人呂嘉威：體驗前所未有

三日兩夜的日本大阪行由策劃人呂嘉威（Eddie）帶隊，途中游歷大阪城、天滿宮、心齋橋等名勝景點，而重頭戲必然是到訪金蘭会中學校及高等學校，參與全國高中女排冠軍球隊的恆常訓練。事實上，如今金蘭会女排隊中坐擁9名國家青年隊成員，是貨真價實的日本未來新星，能直接與她們接觸交流，確實是前所未有的體驗，Eddie對當時情景相當深刻：「整個訓練過程相當震撼，震懾全場的打氣聲、整齊一致的團隊口號，能見她們對訓練的態度尤為認真，此外金蘭会的教練團和每一位球員，都十分重視我們的成員，耐心指導、予以最大鼓勵讓我們參與她們的每一項訓練細節。不只是球技，她們的態度和精神都相當值得我們學習，而這趟旅程亦讓我們的8位『V.Cares』成員滿載而歸！」

關洛宜學習金蘭会女排認真態度

現年16歲、就讀中五的Fighters成員關洛宜，因出身自排球家庭，自然而然地從小就接觸排球，但在校隊感到沒有太多發揮空間，故以好奇的心態報名「V.Cares」，她經歷整個計劃後直言獲益良多：「很開心能從中找到自信，儘管沒有其他人優秀，但我相信自己仍有過人之處。計劃令我結識很多新朋友、找到歸屬感，學懂信任隊友，另外亦體會到豐富的挫敗感和成功感，讓我對排球的熱誠更加熾熱，所以這項運動是我成長及人生中不可或缺的一環。」

回顧日本之旅，與金蘭会女排集訓的氛圍令關洛宜最為印象深刻，「我想其他成員的回答也是如此」：「她們的訓練習慣和態度，與我在校隊時大不同，她們認真對待一切，每一個細節都做足，亦會不斷鼓勵並帶動我、令我比起平時更加專注。」「洛宜」補充道：「儘管大家語言不通，但完全沒有隔閡——排球就是我們通用的語言。」

同為16歲的Fighters成員邢雯，形容參加「V.Cares」是「人生的一大里程碑」：「自己非常享受其中，整個過程很難忘，能夠認識一班在排球上志同道合的朋友，是件很熱血的事。」被問及在計劃中最大的改變，她坦言：「以前的我在球場上脾氣很臭，但日本之旅接觸過金蘭会球員才知道，她們態度端正、不會埋怨任何人，潛移默化地令我學懂如何關心、包容隊友，應該鼓勵隊友而不是批評。」邢雯又形容今次旅程是「跳脱這個世界的價值觀」，認為身處金蘭会女排這樣的環境下，只要態度好就必會有回報。

由「V.Cares」首辦開始、連續3届都有報名的蘇穎欣，今年16歲的她如願成為Dreamers隊成員，更憑優異表現獲得去日本交流機會，不過她亦打趣道「運氣也是實力的一種」。這位中五生認為如今的自己比起以往確實成長不少，意識到自己肆意的行為可能會影響到其他人，所以待人處事的心態有所轉變，加上從金蘭会女排身上，清楚看到自己與世界的距離，從而激勵自己積極向上，亦希望將今次旅程所學的一切帶回校隊。

贊助商喜見學員「袋咗好多嘢」

三菱電機（香港）策劃及會計處高級企業傳訊主任盧志欣亦有隨隊前往日本，親眼見證8位成員的成長及對排球的真摯：「讓我驚喜的是，她們在旅程中沒有抱著玩樂的心態，而是認真學習、虛心受教，大家都很緊張自己的表現，過程中亦很守規矩，最後看到她們『袋咗好多嘢落袋』。」談及計劃未來部署，盧志欣表示出國交流這一環節相當有價值，但會否繼續保留仍是未知之數，不過以贊助商的角度當然會盡量爭取，希望可以有更多機會給年輕人開闊眼界。

第4屆「V.Cares青年排球訓練計劃」將於明年1月中正式展開新球季的球員招募，歡迎13至17歲的女子青年排球愛好者報名參加，計劃費用全免，有意者可密切留意官方網站以接收最新消息。