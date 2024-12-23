張小倫任港珠澳半馬活動大使　攜三位本地好手參賽

第2屆「中銀港珠澳半馬拉松」將於明年1月5日舉行，大會周一（23日）進行賽事起跑禮，前港隊劍擊運動員張小倫獲任活動大使，與今次參賽的三位長跑港將羅映潮、屈旨盈和莊司暘齊齊現身是日啟動儀式，分享備賽心得。至於今屆賽事精英雲集，將有16名國際好手參賽，而起步點、補給站等地點安排亦會作出優化。

港珠澳半馬路程約21公里，賽事的起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，沿大橋香港的連結路段，跑至10.5公里後原路折返，沿途亦可觀賞香港國際機場的景色。除此之外，大會今年更首度增設「兒童田徑運動會」，參賽者年齡介乎6至9歲。

中國香港田徑總會主席關祺表示：「賽事8000個名額接受報名起的一日內滿額，可見受市民歡迎的程度。而今屆參賽者中有一成為國際跑手，其中有16名精英跑手參賽，包括2個鑽石級、2個鉑金級及10個金級，目前確定將有日本、埃塞俄比亞和肯亞等地區的跑手參加，希望再度創造港珠澳半馬的最佳成績。」回應今屆賽事各方面改動，關祺直言：「綜合去年大家給我們的意見，今年會優化起步位置、洗手間、水站等方面，希望做到更好讓運動員跑得安全、開心。」

今年獲選為十大傑出青年、前香港男子劍擊運動員「大師兄」張小倫，希望藉擔任今屆活動大使身份，將自己多年來作為運動員的經歷以鼓勵更多人參與跑步，「跑步能鍛鍊意志力，有益身體健康，自己亦曾參加過一次十公里賽，深刻體驗到跑馬拉松需要充足時間訓練，所以要謹記量力而為，避免受傷。」

上月亮相機場三跑刷新10公里個人最佳時間（PB）的香港精英跑手代表羅映潮，今年首度參戰港珠澳半馬，她亦在今年10月的日本半馬賽事跑出PB的 1小時15分42秒，近期狀態大勇，「今年第一次跑港珠澳大橋，希望屆時會有好表現，不過初步策略會以保守為主，以練習的心態參賽，為接下來的馬拉松賽事做準備。」

另一位香港場跑女將屈旨盈，受傷71天後復出、並於今月15日的台北馬拉松創出時隔4年後的首個PB（1小時18分44秒），二度參加港珠澳半馬的她表示：「之前受傷痊癒後『pickup』狀態重返軌道，今次目標是接近PB，」屈旨盈又指：「因大橋上風勢可能較大，跑手可預松一些時間提前到場適應環境。」

至於本地男跑手莊司暘亦有參戰首屆賽事，他早前完成高原訓練，表示近期狀態不錯，「今次如果身體條件及環境允許，會盡力嘗試衝擊個人最佳」，他又回憶上屆跑道環境直言：「上屆回程時風勢特別『應』，印象很深刻，但未必隨時都是大風，都要看運氣。」