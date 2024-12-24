國米聯賽4連勝　馬古斯杜林追平射手榜一哥

周二(24日)凌晨意甲，國際米蘭主場以2比0擊敗科木，前鋒馬古斯杜林射入精彩1球，連續3場聯賽上陣都有波入，腳風極之順，呢位法國國腳今季意甲已經有12球進帳，追平射手榜一哥列迪古。

兩隊實力距離懸殊，上季意甲冠軍國際米蘭佔盡上風，杜費斯、費達歷高迪馬高上半場各有1次入波黃金機會，可惜無功而還。換邊後僅3分鐘，國米打開紀錄，後衞卡路士奧古士圖頂入角球，呢位25歲巴西國腳連續2場聯賽建功。

戰至補時，馬古斯杜林個人突破勁射入網，取得今季聯賽第12個入波，同阿特蘭大前鋒列迪古睇齊，並列射手榜第1位。值得一提，馬古斯杜林職業生涯單季最多聯賽入波只有13球，分別係2022/23年球季效力慕遜加柏及上季意甲，佢今季踢16場聯賽已入12球，要打破個人單季聯賽最多入波紀錄指日可待。

國際米蘭贏波之後，雖然仍落後榜首阿特蘭大3分，但踢少1場，爭標希望樂觀。

另1場意甲，前列份子費倫天拿主場出擊，開賽8分鐘由摩斯堅恩射入12碼打開紀錄，但下半場連失2場，以1比2不敵烏甸尼斯，遭遇聯賽2連敗。