張德培與李娜聖誕節濠江獻技　賽前指導年輕小將

「2024澳門網球名人賽」今日展開，為期兩天的精彩賽事將採用全新的團隊賽制，薈聚全球傳奇名將和頂尖選手，爭逐殊榮。擔任兩隊隊長的網球名宿李娜與張德培，並和捷克名將麥卓娃(Karolina Muchova)日前為9至18歲的青少年網球選手進行指導，令這群初露頭角的小將獲益良多。

一位參與活動的青少年網球運動員熱情表示：「非常珍惜這個難得機會能和傳奇球星對練！他們的球路非常純熟，我十分留意他們的動作細節，希望提升自己的球技。」球星們還來到了澳門標誌性的媽閣廟繼續參加活動，公眾也能近距離見證他們的風采。李娜與美國傳奇球星張德培、中國女將王欣瑜以及麥卓娃，還有前一天參與訓練營的一些青少年網球小將，在一場生動的迷你網球表演賽中展示了他們的球技，讓網球的樂趣更貼近球迷，在社區推廣網球普及。

迷你網球表演賽結束後，四位網球明星前往大鐵棚食堂品嘗了幾款小吃，包括葡式蛋撻、渠蓋燒、無骨鷄翼包以及芒果糯米糍等，體驗澳門作為聯合國教科文組織認定的「美食之都」之魅力。隨後再與魯列夫 (Andrey Rublev)、魯特 (Casper Ruud)、錦織圭 (Kei Nishikori) 和商竣程與其他參賽選手一同出席了「2024澳門網球名人賽」賽前新聞發佈會。

李娜表示：「這是一項非常獨特的賽事，為球迷們提供了難得的機會，能近距離接觸頂尖球員。這樣的賽事對於推廣這項運動、增強與社區的互動非常有意義。我們的重點將是享受比賽，爭取在每一場比賽中獲勝，為球迷們帶來難忘的體驗。」

張德培說道：「當你把世界級的球員薈聚在澳門這樣充滿活力的地方，而且大家都在為征戰澳網做準備時，這就營造出了絕佳的氛圍，既能帶來精彩的網球比賽，又能提供娛樂享受。我預計這些比賽既有趣又會競爭激烈，我真的很期待看到這一切精彩上演。」為期兩天的對抗賽會進行單打、混合雙打，每場採取三盤兩勝，打到決勝盤就要搶十。

「2024澳門網球名人賽」將於今日下午一點在澳門綜藝館正式拉開帷幕，備受期待的隊長挑戰賽率先登場，這將為李娜隊和張德培隊之間一場既友好又充滿競技性的較量。開幕日將上演兩場激動人心的男子單打比賽，首先魯特將與錦織圭展開精彩對決，隨後商竣程將迎戰魯列夫。而在當天的壓軸戲中，球迷們可以期待一場精彩紛呈的混合雙打比賽，屆時商竣程將與王欣瑜搭檔，對陣魯列夫和麥卓娃組合。