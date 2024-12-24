粵港盃港籃名單出爐　下周二修頓主場迎戰廣東隊

繼今月初征戰港澳埠際賽收穫佳績後，香港男子籃球代表隊下周二（31日）晚將回歸主場出擊，於第七届粵港盃男子籃球賽中迎戰廣東隊，賽事晚上7時30分假修頓場館舉行，票價60元正，長者及學生優惠票40元。在今年最後一天的特別日子，歡迎球迷們入場撐港籃。

一年一度的粵港盃如約而至，今年賽事賽制一如既往分為主、客場制的兩個回合進行，第一回合廣東站將於本周六（28日）在廣東省肇慶市的廣東工商職業技術大學（星湖校區）體育館舉行，其後的第二回合則為香港站。如其中一方在主客場均獲勝，則獲得冠軍。如果一勝一負，則計算總得分較高的隊伍奪冠。倘若一勝一負且兩場比賽的總得分相等，則將進行5分鐘的附加賽，直至決出高下。

上届粵港盃港籃首回合以65：105主場不敵廣東隊，次回合作客廣東稍有起色，惟最終以76：85再輸一場，以2負完成比賽。今屆港籃派出的球員名單有所調整，其中上屆擔任助教的李琪今年轉為球員身份出戰，更有領銜港隊出戰亞盃外的中鋒惠龍兒坐鎮，加上有楊瑞鴻、安家仲、馮嘉豪等甲一年輕猛將加入陣中，而上屆表現出色的卜聿揚、葉耀邦、曾湛元繼續披甲，相信會為廣東隊帶來全新衝擊力。

港籃名單

名譽領隊：施維雄拿督、陳瑞添、陳少煌、游永強、鄭啟明、錢濤、黃耀建、柳宇昂、沈聰

總領隊：莫耀強

領隊：蔡啟新

教練：趙永良

助教：黃志明

物理治療：周順達、林嘉晉

球員：許烜行、馮嘉豪、歐文輝、安家仲、曾湛元、林俊達、葉耀邦、楊瑞鴻、蘇志樂、陳曉峰、陳永熹、卜聿揚、惠龍兒、李琪、張彬賢