香港網賽本周日開鑼　新生代年終賽亞軍田恩落實參戰

19歲的美國新星田恩（Learner Tien）日前強勢殺入ATP新生代總決賽，惟以1比3惜負巴西球手方錫卡（Joao Fonseca）收穫亞軍，田恩將於下周來港出戰「中銀香港網球公開賽2025」，連同魯列夫、姆錫迪等世界排名前20位的頂尖球手一同亮相維多利亞公園網球主場。

田恩在美國加州長大，是一位擁有越南血統的美藉華人，他目前世界排名第122位，在20歲以下球手中以排名第5的成績、取得參加ATP新生代年終賽入場券，他先在小組賽以次名出線，其後在晉級過程中擊敗世界排名第20位、賽事頭號種子的法國球手費爾斯（Arthur Fils），再於準決賽擊敗2號種子的隊友麥高遜（Alex Michelsen），最後在四盤非常緊湊的冠軍戰中惜敗巴西選手方錫卡，獲得亞軍。田恩將於香港網賽亮相，展開新賽季第一擊。

今屆香港網賽參賽陣容可謂星光熠熠，其中男子單打項目由衛冕冠軍、世界排名第8的俄羅斯球星魯列夫（Andrey Rublev）和其餘三位世界排名前20位的球手帶領，包括二度參賽的世界排名第17位意大利球手姆錫迪（Lorenzo Musetti）和排名第19的俄羅斯球手卡查諾夫（Karen Khachanov），以及同樣參加ATP新生代年終賽的費爾斯。本屆賽事還有葡萄牙的波治斯（Nuno Borges）和美國的中島布蘭登（Brandon Nakashima），他們都位列世界排名前40位之內。