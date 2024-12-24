阿聯酋唔重視海灣盃　科威特裝兇作「細」

海灣盃Ａ組次輪賽事，東道主科威特硬撼阿聯酋。兩軍首輪均和波收場，而且科威特前線啞火惟有死守，加上近年碰頭例少交收，今場悶鬥悶，捧2.5球細盤更上算。（HOY TV 76台周三凌晨1時30分直播）

科威特貴為今屆主辦國，7月有前巴塞射手比斯上任，但呢位曾執教過智利、沙特阿拉伯、巴林嘅56歲教頭，領軍10場只得6和4負未贏過，仲要入得8粒咁大把，攻力極度疲弱，今次大軍有6名前鋒，除咗老將尤素夫拿斯沙之外，其餘5位喺國際賽入球都未達雙位數，難怪近5場入得4球，4次開2球或以下，包括首輪被阿曼逼和1比1，前線死晒火焗住守。

以波論波，阿聯酋理應勝一籌，呢支由前葡萄牙及南韓教頭保羅賓圖執教嘅球隊，之前喺世盃外曾豪贈卡塔爾同北韓8隻光蛋，但佢哋近年唔多重視海灣盃，唔單止自2013年後未嘗奪冠，之前兩屆連4強都入唔到，近6場海灣盃只得2和4負未贏過。翻查紀錄，雙方近3次碰頭，全部都係1球起、2球止，其中2場係海灣盃，預計今場唔會多波入。

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