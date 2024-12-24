單節判4個技術犯規　艾賓特被逐離場76人仍挫馬刺

NBA周二（24日）76人主場對陣馬刺，前者當家中鋒艾賓特在比賽次節不滿球證判決「吐不快」，連吞2次技術犯規離場，而馬刺「法國怪物」雲班耶馬上半場則送出誇張的7次封阻，不過決勝節76人新星泰利斯麥斯（Tyrese Maxey）在關鍵時刻挺身而出，全場轟入32分率球隊以111：106險勝對手。此外，NBA明日全線作休，全力籌備將於周四（26日）進行的5場聖誕大戰，而經典的「勇湖大戰」再成焦點。

比賽進行至第二節時，曾接踵發生一系列混亂畫面，其中76人中鋒杜蒙特（Andre Drummond）因推倒雲班耶馬而吞下首個「T foul」，後續兩人卡位碰撞後杜蒙特再領技術犯規遭逐離場，球證重審回放畫面，收回判決請對方回歸賽場，改判雲班耶馬假摔食「T」，馬刺從中取得的罰球分數亦被扣除，此操作令當事人、雙方球隊和球迷感到錯愕，球證本人亦於當刻對76人主教練Nick Nurse致歉。一波未平一波又起，該節末段再度發生爭議性判決，艾賓特剷籃撞倒雲班耶馬遭判進攻犯規，他隨即衝上前找球證理論，惟因情緒失控連吞兩個技術犯規離場，而上述纍積3次技犯和2次驅逐球員離場均出自同一球證之判決。

兩軍下半場呈拉鋸戰，76人由泰利斯麥斯和保羅佐治擔起得分重任，前者更在最後29.8秒射入一記弧頂三分彈、關鍵時刻連袋8分，最終驚險以111：106守住主場勝仗。泰利斯麥斯轟32分勇冠全場，外加10個籃板及8次助攻；雲班耶馬則貢獻全隊最高26分，另送出8次封阻。

NBA明日全線作休，緊隨將於香港時間周四（26日）凌晨1時起上演5場聖誕大戰戲碼，由馬刺與紐約人打頭陣、木狼對決獨行俠重演上季季後賽西岸決賽翻版、衞冕之師塞爾特人迎戰76人、湖人與勇士合演經典的「勇湖大戰」，最終戰則由金塊對壘太陽。

NBA聖誕大戰賽程（註：香港時間12月26日）

01：00am 紐約人 對 馬刺

03：30am 獨行俠 對 木狼

06：00am 塞爾特人 對 76人

09：00am 勇士 對 湖人

11：30am 太陽 對 金塊