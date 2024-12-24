本地波10件事　邊件令您印象最深刻？

繼去年歷史性闖入亞運4強後，本地球壇2024年繼續穩步上揚，其中港隊事隔56年再亮相「亞洲盃」決賽周；同時首奪港超聯冠軍的理文，與「足總盃」盟主東方出戰新成立的「亞冠盃2」，同樣令人回味，現在讓我們逐一重溫今年本地波「大事件」。■文：李浚湣、鄧文滔、文嘉靖

【相隔56年再征決賽周 港隊亞洲盃贏盡掌聲】

香港男子足球代表隊年初赴卡塔爾，相隔56年再次亮相「亞洲盃」決賽周，球隊賽前除在港練習兩星期，又專程到中東集訓。期間港隊更憑潘沛軒梅開二度，於閉門友賽贏中國國家隊2比1，繼1985年「5•19戰役」後再於A級賽擊敗對手。

決賽周吸引多名港隊球迷專程到當地支持，港隊於C組分組賽首戰先以1比3不敵阿聯酋，之後1球僅負亞洲勁旅伊朗，最後一戰於艾華頓12碼宴客下，再淨吞巴勒斯坦3蛋，小組3戰全敗包尾出局。

不過港隊表現已經贏盡掌聲，尤其面對亞洲「2哥」伊朗，全場並不落下風。此外中場陳肇鈞首場對阿聯酋，為港隊射入扳平的一球，除了令港隊自1968年於此賽事再有進帳外，更剛好屬於亞洲盃決賽周史上第1,000個入球，別具意義。

【理文首度稱霸奪港超】

2023至24球季為港超聯10周年，其中2017年才成軍的理文，在前主教練曾昭達帶領下，以全季不敗姿態，提早一輪力壓傑志首奪聯賽冠軍。至於近年銳意年輕化的東方，則於「足總盃」決賽險勝深水埗，史上第6度封王，兩隊齊齊取得新成立的「亞冠盃2」分組賽資格。

值得一提，港超聯史上更首次出現4個錦標，由4支不同球隊奪得的情況，除聯賽及「足總盃」由理文與東方瓜分外，標準流浪於「賽馬會菁英盃」決賽1球氣走傑志，相隔29年再於頂級聯賽贏得錦標。至於「高級組銀牌」則落在傑志手上，「藍鳥」鬥到加時以2比1險勝東方，第9度成為這項盃賽盟主。

【理文東方齊做「亞冠2新丁」】

聯賽冠軍理文與「足總盃」盟主東方，今季齊齊出戰首次增設的「亞冠盃2」。其中東方分組賽表現令人眼前一亮，除首場分組賽以5球不敵FC悉尼，其餘5戰皆有波入，當中作客更以2比1擊敗卡雅，成為首支在這項盃賽獲勝的香港球隊。值得一提，18歲新星吳宇曦於作客廣島三箭，成功取得入球，終止香港球會22年來，作客日本皆「食白果」的紀錄。

至於與曼谷聯、南定FC和淡濱尼流浪同組的「黃黑軍團」，雖然分組賽頭5戰全敗，但謝幕戰主場成功打和淡濱尼流浪，取得「零的突破」，兼避免成為自2002年「亞冠盃」改制，以及2004年首度舉辦「亞協盃」以來，第1支在亞洲賽0分出局的香港球會。

【完成歷史任務 香港U23散班Ｐ

於2021年成立、由足總主席霍啟山擔任主要贊助人的香港U23，完成3年歷史任務，在上季季後散班。但這支以年輕球員為骨幹的隊伍，最後一季踢出驚喜，於聯賽取得兩場勝仗，縱使球隊未有續戰港超，但一眾球員包括李樂謙及何瀧浩等，仍在頂級聯賽立足。

此外，雖然晉峰及深水埗季後棄戰港超，降回甲組作賽，但上季港甲冠軍九龍城決定升班，首度征戰港超。「龍城軍」由曾錦濤、林學曦及迪高等經驗豐富的球員擔任主力，季初曾在聯賽擊敗冠忠南區及標準流浪，成績有所交代。

【陳肇鈞膺4料「香港足球先生」】

陳肇鈞可謂今年「風頭躉」，年初在「亞洲盃」攻入賽事第1,000球，兼助和富大埔於2023至24球季奪得聯賽亞軍，個人收穫「香港足球明星選舉」中的香港足球先生、最佳11人、最受球迷歡迎球星及港超聯港隊最佳球員，成為「4料足球先生」。

至於東方及和富大埔分別在「足球明星選舉」奪得9個及6個獎項，成為大贏家。前者有盧比度蟬聯「最佳教練」、葉鴻輝奪得「港超十周年上陣最多球員」，以及馬希偉和余在言包辦「最佳青年球員」；「綠戰士」則有Philip獨取4獎，謝家榮及加比爾則同樣入選最佳11人。

【安達臣跳槽 韋斯活接掌港足】

上年曾帶領港隊，闖入亞運4強的前港隊主帥莊恩安達臣，年初再領軍征戰亞洲盃決賽周，惟這名挪威籍教練5月底，突然召開記者會宣布離任，轉教內地球隊雲南玉昆。隨後港隊由助教盧斯爾成暫代主教練，領軍出戰斐濟三角賽，直至8月底才由英格蘭籍新帥韋斯活正式接手。

現年48歲的韋斯活，球員時代從曼聯青訓出身，2013年退役後輾轉執教過印度及馬來西亞等亞洲球會，去年11月則執掌阿富汗國家隊。韋斯活上任後改踢3中堅，並主張在進攻時將中堅推前一格成自由人，暫時帶領港隊國際賽豪取6連勝，包括成功進身東亞錦標賽決賽周，成效有目共睹。

【葉鴻輝100喼帽港隊第1】

現效力港超球隊東方的34歲港隊「門神」葉鴻輝，自2010年2月11日起，為港隊披甲近15年。12月的東亞足球錦標賽外圍賽，對陣蒙古的首場分組賽中，「阿輝」第100次代表港隊於國際A級賽中上陣，成為港隊史上擁有最多「喼帽」的球員。

作為港隊歷來首位達成100場里程碑的球員，「阿輝」直言經歷豐富了人生：「我自己感覺15年真係過得好快，港隊帶畀我大大小小嘅回憶，多謝球迷咁多年以來支持。每次代表港隊比賽，我都當係最後一場咁去踢，希望每場都能做到最好，貢獻球隊。」

【逾10港將北上歷年最多】

繼梅州客家後衞茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆，以及深圳新鵬城前鋒安永佳，港隊主力周緣德及孫銘謙，亦憑亞洲盃好表現，各自獲得中超球會河南杜康及滄州雄獅的一紙聘約，至於左閘陳晉一季中亦加盟勁旅上海申花。

此外，理文兩子徐宏傑及余煒廉在港超完季後，分別轉投中甲雲南玉昆和無錫吳鈎，前者更隨球隊勇奪聯賽冠軍，來季升上中超作賽。再加上一班原有中甲兵賓紀文、杜國樑及勞烈斯， 上季超過10名香港球員於內地頭兩級聯賽打滾，為歷來之最。

值得一提，小將趙正宇早前成功外流泰國T3球隊ＢＦＢ芭堤雅城，繼續追夢，而第3度赴日本球壇的前港腳歐陽耀冲，則在加盟J3球隊讚岐釜玉海後，首次在日本職業聯賽中登場。

【盧均宜+林嘉緯+黃洋 前後腳掛靴】

從2011年起效力傑志的中場黃洋，為球隊上陣超過300場賽事，期間曾助「藍鳥」5奪聯賽冠軍，他在8月對陣西甲勁旅馬德里體育會的「中銀人壽盃」後正式退役，結束近20年職業生涯。「大哥」2012年首度代表香港隊，過去12年曾71次披甲，為港隊史上第2上陣次數最多的球員。41歲的黃洋11月在社交網站發文，宣布與女友Fiona結婚，目前於上海專注於家庭生活。

另外，標準流浪「老大哥」 盧均宜、林嘉緯，亦於5月首奪菁英盃冠軍後，以「大滿貫」姿態光榮退役。「宜嘉」過去曾一起效力傑志、標準流浪，以及多次入選香港隊，掛靴後兩人今季加入流浪教練團，目前以助教身份繼續拍住上。

【港隊U16兩勝西亞國家】

有東方翼鋒高銘浩、外流港將陳傑智及蔡朗希壓陣的香港男子U16代表隊（圖），10月份前赴約旦出戰U17亞洲盃外圍賽A組分組賽。雖然頭兩仗以大比數不敵北韓及伊朗，但球隊未有洩氣，第3戰憑張堯軒及黃溢軒各建一功，以2比1險勝約旦，自亞盃外改制後，首次擊敗西亞國家，成功創造歷史。去到最後一輪，港隊延續勇態，即使門將張立衡尾段領紅，仍靠秦宇灝射入世界波，絕殺敘利亞2比1，在同一賽事連贏兩支西亞國家，惟最終4戰取6分下，仍排第3名出局。