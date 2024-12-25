曼聯取消聖誕派對惹不滿 般費出錢開P都被拒

般奴費南迪斯打算自費開P都唔得。(Getty Images)

聖誕節係普天同慶日子，即使英超球隊喺佳節都要「開快車」，唔少球會仍然會搞聖誕P畀職球員同家屬玩下。據《The Athletic》報道，過去1年進行緊縮政策嘅曼聯，為慳25萬鎊竟然取消今年聖誕派對，引嚟球隊上下不滿，隊長般奴費南迪斯曾提出自己出錢搞，仍被曼聯拒絕。

曼聯新老闆拉特克利夫上年平安夜入股，之後推行各項緊縮措施，搞到球會上下怨聲載道，原本曼聯每年都會舉行大型聖誕派對，畀所有球員、職員帶埋家人一齊歡聚，但行政總裁貝拉達早前喺大會入面宣布今年取消派對，據報引嚟極大反感，有員工即場「嘆氣」，報道指取消派對可為曼聯慳番25萬鎊。

每年一度嘅聖誕派對，被視為曼聯上下增強團結嘅節目之一，《The Athletic》透露隊長般奴費南迪斯曾「力挽狂瀾」，提出自掏腰包繼續搞聖誕派對，可惜曼聯仍然拒絕，理由係球會過去一年進行大裁員後，唔適合再花大錢高調狂歡同慶祝。

拉特克利夫上任後嘅縮骨政策引起唔少爭議，除上任後即進行250人大裁員外，又將傳奇費格遜嘅宣傳大使職務取消、終止員工在家工作政策、就連免費波飛、球場接送等福利都被削減，搞到曼聯內部士氣麻麻。