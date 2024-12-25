聖誕快車成爭冠關鍵　倫敦雙雄開Turbo狂追利物浦

英超三雄爭霸，陪你坐聖誕快車！利物浦雖然喺英超做緊「1哥」，但由本月尾去到下年1月頭，將會迎來最艱巨嘅聖誕新年快車賽程，唔單止賽期密兼遇硬嘢，加上「倫敦雙雄」車路士同阿仙奴虎視眈眈，能否捱過聖誕快車，將會係「紅軍」重奪英超冠軍嘅關鍵。

利物浦今季乘勢而上，開咧後順風順水連場報捷，現時高踞榜首，不過嚟到年尾嘅聖誕快車賽程，先至係真正考驗，不但冇得放聖誕假，仲要喺尾站出戰死對頭曼聯，「紅魔」實搏甩髀，絕對係「豬頭骨」唔易啃。今季上任嘅主帥施洛唔太擅長輪換，點樣調兵遣將減低體能消耗，好考佢功力，何況王牌穆罕默德沙拿續約問題仍然未解決，稍一不慎，隨時成為由盛轉衰嘅轉捩點。

唔好忘記，「紅軍」後面仲有兩大追兵。「車仔」確係來勢洶洶，於聖誕快車賽程亦係最易踢，大部分對手都係葉士域治之流嘅中下游分子，佢哋又勝在人多，主力有高爾彭馬、尼高拉斯積遜同安素費南迪斯，尼干古、祖奧菲歷斯等喺後備席候命，咁多人輪換，喺頻密賽程非常有利，勢必踩行「摩打」狂追。

另一支倫敦勁旅阿仙奴，之前兩季屈居亞軍，近期明顯有啲起色，除咗白禮頓較為難踢外，喺聖誕快車都未遇硬嘢，係「兵工廠」重新出發嘅好時機。

曼城繼續沉攞到４分要還神

上季完成史無前例英超4連冠霸業嘅曼城，今季突然出現「謎之沉淪」，聖誕快車會係轉機，定係繼續沉底？恐怕連主帥哥迪奧拿都想知答案。

10月負熱刺後一蹶不振

「藍月亮」走下坡可謂全無先兆，10月底英聯盃作客不敵熱刺後突然直插深淵，之前嘅霸氣唔見晒，最慘就係曼城班球員過去幾年習慣贏波，一遇逆境就心態失衡，唔肯面對現實踢「擦鞋仔波」，愈輸愈冇信心，之後繼續輸，形成惡性循環。

今個密集賽程，曼城會先鬥愛華頓，「拖肥糖」一向擅守，曼城好難咬得入，之後作客擅打反擊嘅李斯特城，又係惡頂，去到尾站主場鬥表現同樣飄忽嘅韋斯咸，先係曼城反彈機會，總之今個賽程，曼城攞到4分都要還神。