海灣盃生死戰！沙特也門「細」均力敵

海灣盃B組第2輪，也門對沙特阿拉伯。兩隊首輪齊齊輸波，今場若再輸出線凍過水，預計踢法會更保守，也門根本冇本事搶攻，肯定會死守，佢哋近5場4次開2球或以下，至於沙特一向都少入波，沙特客W賠率乏味，轉捧2.5球入球細。（HOY TV 76台周三晚10時25分直播）

海灣地區球隊對慣對熟，對彼此實力同踢法都非常了解，沙特係海灣地區一線球隊，依家爭緊世界盃決賽周出線席位，海灣盃更獲得3冠7亞，另有8次入4強，出線對佢哋嚟講只係基本任務，偏偏球隊首輪對巴林輸2比3，現時排小組第3嘅不利位置，今場對也門可謂不容有失，至少都要攞1分，所以唔到佢哋唔小心。

至於也門在海灣地區屬於陪跑分子，今屆世盃外亞洲區第2圈畢業，近9屆海灣盃全部分組賽出局，亦因為唔夠打，所以佢哋定位清晰，就係擺明車馬打守勢波，首輪對伊拉克都只係輸0比1，今場對實力更強嘅沙特，輸1至2球都可以接受，萬一悶和攞到分更加係意外驚喜，也門細比數落敗機會高，不過無論客W或讓球主客和都玩唔過，入球細似乎係最佳選擇。

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