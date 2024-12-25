洛翰楷：四強開打　越南首回合可贏「坡」

新加坡在東錦賽最後1輪分組賽賽事，面對馬來西亞時表現平平，但總算取得所需的1分，成功晉級4強。

儘管新加坡能夠在互無紀錄下逼和馬來西亞，但我深信今仗面對實力更上一層樓的越南，將會受到更大的考驗。越南上仗以5:0大勝緬甸，昂然晉級。

越南的陣容看起來攻守相當平衡，總入球數字達11球，只失兩球。由於球隊擁有阮光海等創造型球員，所以能夠大踢進攻足球，同時他們亦可以零封對手。

球隊也相當之具質素，拉菲爾遜的入選更加令前鋒線如虎添翼。這名觸角敏銳的越南射手，首次代表國家隊上陣面對緬甸時便梅開二度，今仗將可產生巨大威脅。

新加坡今仗或會採取跟面對馬來西亞時相似的踢法，都會先墮後及不容許對方有任何空間，然後憑着主力攻擊球員安奴亞策動反擊攻勢，而安奴亞亦以4個入球，跟費利斯蘭尼暫時並列為今屆賽事射手榜榜首。

仲村京雅及沙希蘭於中場協助球隊控球在腳，表現出色，所以他們將再次要擔當重要的角色。

新加坡今仗主場出擊能否取得好成績，將會影響他們晉級決賽的機會。位於惹蘭勿剎的球場相當緊迫，球迷絕對能夠製造出很好的氣氛。而人造草草地或會帶來影響，不過如果越南能夠很快便適應得到，我認為他們有能力為新加坡構成問題，最終作客贏波而回。