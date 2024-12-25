艾殊利高爾：藍月食拖肥止頹勢

曼城最近的頹勢不止可說是足球界的熱話，而我認為上仗不敵阿士東維拉並不是什麼驚奇的事情。

目前他們在過去12場比賽中只贏了可憐的一場，而近8場英超比賽中也只贏了1場。他們今季輸掉的比賽場數已經比過去四個球季中的任何一季還要多，看來他們要衝擊聯賽五連冠的希望已經幻滅，皆因他們已經落後少賽一場的利物浦高達12分。

在曼城的眾多問題中，門將的情況最令人費解。我們知道艾達遜在過去的夏天一直被盛傳會離隊，而在球會沒有任何十分明確關於他的傷病消息下，很明點顯他在隊內失寵了，也已引起不少人的關注。由於魯賓戴亞斯和史東斯等後防主力不斷受傷患困擾，再加上艾達遜的問題，可謂令曼城的後防線雪上加霜，進一步破壞了防線穩定性。曼城今季至今還未踢完一半賽事下，在聯賽已經失掉23球。綜合過去四個奪冠球季，曼城全季分別失了34、33、26和32球。

相反，儘管外間有不少質疑的聲音，但愛華頓以不俗的狀態迎接這場比賽。

他們在過去12場英超比賽中只輸了2場，當中成功悶和阿仙奴及車路士，而在對狼隊、葉士域治和李斯特城等三支護級球隊時皆取得關鍵的六分波勝利。

對於這支馬西塞德郡球隊來說，是一個兩極化的故事。保持不失球對拖肥糖來說並不是什麼大問題，他們的防守做得非常出色，而且場的不失球場數為英超最多，這個數字放眼歐洲五大聯賽也並列第4。我們顯然知道領隊戴治將他的球隊建立在堅實的防守基礎上，這也幫助他們攀升至聯賽第15位。

可是入球能力嚴重不足一直困擾他們，在過去7場聯賽中有6場皆食白果。目前他們的聯賽入球數字排在英超倒數第二，只比入球最少的修咸頓多入3球。幸好目前他們靠不失球掩蓋了進攻乏力的問題，但一旦愛華頓開始失球的話，本身欠缺入球板斧的問題將會被放大。

曼城在過去的16場對愛華頓的比賽中保持不敗，取得了14勝2和的佳績，但我認為以目前曼城的低沉狀態，這些往績參考意義大減。不過，儘管曼城在防守方面存在不少漏洞，但愛華頓在入球能力方面問題更大，我認為這可能是曼城能否贏波止頹勢的關鍵。就像足球界的至理名言般，入球能為你贏得比賽，而我預測曼城會靠更佳的攻力擊敗拖肥糖。