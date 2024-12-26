曼城博反彈　聖誕夜全體留宿訓練場

近況低迷嘅曼城，「拆禮物日」(26日)將會喺英超迎戰愛華頓，希望盡早終結近12場賽事只得1勝嘅頹勢。據報曼城為顯示反彈決心，全體球員喺聖誕節加操之外，夜晚仲要一齊喺訓練場留宿，以最好準備爭取拎晒3分。

曼城今日(26日)踢英超早場(當地時間中午)，所以領隊哥迪奧拿亦更改備戰計劃，平安夜(24日)練完波後，聖誕節(25日)上晝安排聖誕派對，球員可以帶埋家人一齊出席，玩完之後下畫再安排操練，而且練完後全體都冇得返屋企，喺訓練場留宿後第2朝就出發比賽。

老將基爾獲加日前表示，今年聖誕節要練波係近年首次，依家仲連屋企都冇得返，哥迪奧拿就表明球員「冇得介意」：「我希望佢哋樂意留喺呢度(訓練場)，因為呢個係佢哋嘅工作。」曼城訓練場有個擁80間房嘅酒店式「伊蒂哈德園」，畀球員喺賽前過夜使用。

曼城近8場英超1勝1和6負，依家落後榜首利物浦12分兼踢多1場，不過佢哋喺聖誕新年快車嘅賽程相對輕鬆，今日主場對愛華頓，之後4場聯賽對手係李斯特城、韋斯咸、賓福特同葉士域治，只要曼城踢返本身水準，有機會踢出連勝走勢。