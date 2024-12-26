里夫斯準絕殺　湖人聖誕夜贏「勇湖大戰」

NBA聖誕夜焦點戰，由勇士主場迎戰湖人再演「勇湖大戰」經典戲碼，「大帝」勒邦占士與「咖喱仔」史堤芬居里第4次在聖誕大戰交手，亦是二人生涯第53次對決，後者在讀秒階段連轟2記三分追和比數，惟里夫斯（Austin Reaves）完場哨響前1秒剷籃打入完成準絕殺，助湖人以115：113帶走勝利。即將踏入40歲的占士，生涯19次在聖誕大戰亮相，贏得其中的11場成為聯盟第一人，賽後他亦感慨與「老對手」居里的交手機會愈來愈少，令球迷不禁唏噓這一舊時代即將落幕。

身為NBA兩大門面球星，今場是勒邦占士和史堤芬居里第4次在聖誕大戰對決，過去3次分別在2015、16及18年，「大帝」率隊拿下2場勝利。比賽上半場兩人得分就已經上雙，惟湖人禁區大將安東尼戴維斯首節不幸扭傷左脚脚踝離場。其後「咖喱仔」在決勝節包辦17分，包括在最後12.9秒面對占士射入高難度三分，更在8.9秒飆入超遠三分彈，以113：113持平比數，讓主場球迷陷入瘋狂。不過，關鍵時刻里夫斯面對韋堅斯（Andrew Wiggins）防守剷籃成功，在餘下最後一秒完成準絕殺，終場湖人以2分之差險勝。

里夫斯今仗取得26分、10個籃板及10次助攻，成為NBA歷史上第10位在聖誕大戰中取得「大三元」的球員，亦是繼2022年祖傑之後實現這一壯舉，此外勒邦占士亦繳出31分10助攻，八村壘射入5記三分、取得18分。至於史堤芬居里則轟8記三分球、貢獻個人本季新高的38分，韋堅斯獲得21分12籃板，可惜未能幫助球隊取勝。

聖誕大戰賽果

紐約人 117：114 馬刺

木狼 105：99 獨行俠

76人 118：114 塞爾特人

湖人 115：113 勇士

太陽 110：100 金塊