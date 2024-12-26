意甲復興　平均入場人數創32年新高

意甲喺上世紀80、90年代因為球星雲集，被譽為「小世界盃」，但後來各大球會「財政泡沫」爆破，球星外流，導致聯賽沉靜多時，近年開始復興。根據《足球與金融》統計，今季意甲每場平均入場人數達到31,085人，成為自1992/93年球季以來最高，每場入座率達92.2%，相比上季83%入座率，亦得到大幅提升。

論球星數目，意甲可能唔及英超同西甲，甚至被指風格沉悶影響收視，但近年有唔少猛將登陸，打破困局，最轟動一定係祖雲達斯2018年簽入C朗。雖然呢位葡萄牙巨星3年前已離隊，但無形中提升意甲地位，加上國際米蘭、阿特蘭大喺歐洲賽獲得佳績，亦振興整個聯賽，重新引起傳媒關注，球迷自然更樂意入場睇波。

今季意甲「人氣爆燈」，每場平均入場人數達到31,085人，國際米蘭主場票房最勁，平均有72,301人，AC米蘭以71,518人緊隨其後，第3位係羅馬(61,704人)，即使最少人捧場嘅威尼斯亦有10,206人。

至於以入座率計算，祖雲達斯主場最爆滿，達到97.65%，其次係阿特蘭大(97.11%)，拉素最遜色，主場入座率只有65.05%。