陳浩源推出自傳《二輪人生》　冀與年青人同行

巴黎殘奧運銀牌得主、香港輪椅羽毛球運動員陳浩源宣布退役後，近日推出個人自傳《二輪人生》，他期望藉這書鼓勵學生和年青運動員面對逆境，以及感謝一直支持他的人。

陳浩源（Daniel）2008年因交通意外受傷需切除左腳，2010年成為香港首個輪椅羽毛球運動員，在東京和巴黎殘奧運奪得1銀1銅，自傳《二輪人生》紀錄了他由童年到成長的感動故事。

Daniel透露新書銷情不錯，明年1月11日將於尖沙咀舉行新書分享會：「這書是2023年底開始創作，最初只是想為自己留下紀錄，原本擔心可能要放在學校派發，想不到幾個鐘就已賣出幾百本，多謝香港人的支持，有可能會再加印。打完殘奧後自己慢慢轉換跑道，可以用書去紀錄自己的運動員生涯，以及藉機會多謝一些支持我的人，是一件非常開心的事。」

這位香港輪椅羽毛球名將特別希望藉此書鼓勵年青人：「想藉自己的故事去鼓勵學生和年青運動員面對逆境，就算沒有人認同，都可以走出一條屬於自己的路，我想和他們分享一種同行的力量。」

陳浩源巴黎殘奧運奪銀後宣布退役，總結2024年，他說：「東京奧運後這幾年很努力，終於在2024年迎來收穫，世界排名重回第2，殘奧會入到決賽，開幕、閉幕禮都做持旗手，2024是充滿創造歷史時刻的一年。」