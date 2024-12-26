兩軍有前冇後　利物浦李城入球騷賀佳節

英超壓軸尾場，榜首利物浦主場火併李斯特城。利物浦雖然上場大勝止跌，但防守明顯唔及季初穩健，遇上同樣嗜攻嘅「狐狸」，隨時以攻代守合演入球騷，3.5球大盤絕對係Boxing Day最佳禮物。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

利物浦上場以6比3狂勝熱刺，終止聯賽2連和嘅小低潮，並且做埋「聖誕冠軍」。不過佢哋同季初防守滴水不漏有明顯差距，各項賽事近5場只有1場冇失波，合共失咗9粒，自從主力中堅伊巴希馬干拿迪因傷倦勤後，無論用祖高美斯定查洛爾昆沙，都總係甩甩漏漏。

好彩紅軍前線着晒火，單係王牌穆罕默德沙拿，連同上場2入波兼2助攻，今季聯賽已經累積15個士哥同11次助攻，成為英超史上首位聖誕前實現「雙雙」數據嘅球員，仲有同樣弗爆嘅路易斯迪亞斯、加普、迪亞高祖達等，索性以攻代守。

李斯特城之前怒炒古柏，搵嚟雲尼斯達萊接手，呢位前曼聯射手上任頭2場獲1勝1和，老將占美華迪兩場都有士哥，但之後兩場對紐卡素同狼隊吞咗7蛋，連同之前助教帶隊嗰場，近5場4次開4球或以上，可見「狐狸」戰術非常進取，但防守唔多掂，搞到入得又失得，3.5球入球大乃明智之選。

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