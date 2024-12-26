爭戴WBC洲際金腰帶　潘啟情與泰國對手打和

香港拳手潘啟情周四（26日）於泰國曼谷大戰當地排名第5的Komgrich Nantapech爭奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶，10回合激戰後，兩人被判打成平手，意味金腰帶依然輪空。

WBC 亞洲排名第8的潘啟情（Raymond）4月在菲律賓未能成功衞冕腰帶，今次力求將腰帶再次帶回香港。Raymond聖誕日順利過磅，賽前戰績為10勝3負6KO的他今場面對35歲的Komgrich Nantapech，大戰10回合後被判打和。

潘啟情對賽果表示失望：「坦白說，我其實以為自己會被判勝出的，因為我作出很多連擊，並準確地擊中對手頭部，開頭有一次我令對手knock down（擊倒）被判為滑倒。對手經驗非常好，反擊單拳快而準。」

時隔5年再戰10回合的賽事，他認為近年努力未有白費，至於會否與對手擇日重賽，他表示會先休息再決定。被問到回港後第一件事想做甚麼，Raymond表示：「我希望先休息一下，我和（同是拳手的）女朋友大家今年都不停比賽，一同總共打了7場比賽。每一個節日不是累得在家中睡覺，就是一起吃減磅餐，一直沒有一起好好放鬆，希望回港後可以抽時間陪伴她。」