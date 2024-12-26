葉士域治隊長停賽　加雲菲臘斯上位機會來了

葉士域治將於周六(28日)凌晨英超作客勁旅阿仙奴，隊長森摩斯因為累積足夠黃牌，需要停賽，領隊基蘭麥堅拿透露，將會搵加雲菲臘斯擔任正選，呢位曼城借將近年狀態持續低沉，正好把握今場大戰證明實力，拯救足球事業。

葉士域治中場人腳備受傷停問題困擾，除咗森摩斯「坐波監」之外，盧安高近日身體抱恙，今仗可能缺陣。主帥基蘭麥堅拿表示，將會對加雲菲臘斯委以重任：「加雲上場對紐卡素，下半場入替後表現不俗，佢嘅狀態正在提升，對於球隊非常重要。」

呢位29歲英格蘭國腳2022年夏天由列斯聯轉投曼城後，因為長期受傷患問題困擾，無復當年之勇，上季外借去韋斯咸，表現一無是處，淪為「人球」，今季被外借去葉士域治，喺英超8次上陣，表現仍然唔理想，11月初對李斯特城，兩黃變一紅被逐，被基蘭麥堅拿打入冷宮，長達一個半月冇份上陣，直至上仗先至後備披甲。

加雲菲臘斯同曼城仲有4年合約在身，佢一直希望永久轉會離開「藍月亮」，至於能否說服葉士域治買斷佢，今季餘下時間表現成為關鍵。