希斯基：阿聯西悉「大」演入球騷

阿德萊德聯上仗面對FC悉尼時於比賽末段連失兩球，最終只能跟對手以3:3打成平手，雖然球隊成功保持不敗，但錯失了升上聯賽榜榜首位置的機會。

前兩場聯賽保持零封成績後，我深信球隊上仗於此情況下失了3球，將會帶來一定的傷害。不過，領隊卡爾華特大概會認為球隊只是一時失神，並不是防守出現了嚴重問題。

阿聯的進攻火力非常強勁，8場聯賽一共攻入20球，比任何一支球隊為多。近兩仗他們一共攻入7球，而阿奇葛雲對FC悉尼時更加梅開二度。在正前鋒阿奇葛雲身後，由克勞夫、賓科拿美及史堤芬莫克組成的鐵三角提供多元化的進攻。史堤芬莫克近況大勇，近5仗一共攻入4球，所以大家要留意他今仗的演出。

西悉尼流浪者上場聯賽以4:1大勝威靈頓鳳凰，近3仗一共取得7分，近況同樣十分好。西悉流近6仗一共攻入17球，今季只有今場對手阿聯比他們攻入更多入球。所以，我認為今場賽事有可能會出現大手交易的情況，特別考慮到雙方於11月對碰時阿聯以4:3大比數獲勝。

入球威脅方面，班頓波里路是一位絕佳的機會創造者，同時亦自己有能力取得士哥，所以他將會是球隊的關鍵人物。另外，西悉流兩翼側擊相當強勁，右翼衛加比爾卡奧亞一共交出了4次助攻，而左翼鋒尼高拉斯米蘭奴域也交出了5次助攻。今場賽事，雙方差不多每個位置都能夠取得入球，預計都會有入球進帳，最終阿德萊德聯主場贏波。