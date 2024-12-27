曼聯狂送禮恥辱3連敗　艾摩廉成「最差領隊」

曼聯喺「拆禮物日」英超瘋狂送禮，包括隊長般奴費南迪斯今季第3次食紅牌、1星期內兩次被對手角球直入，最終作客0比2不敵護級嘅狼隊，近5場聯賽輸4場、各項賽事3連敗。領隊魯賓艾摩廉亦寫下恥辱紀錄，成為曼聯史上最快輸4場聯賽嘅「最差領隊」。

曼聯今場繼續飛起拉舒福特，上半場同狼隊踢成均勢，達洛治曾放冷箭被荷西沙亞撲出。換邊後2分鐘，般奴費南迪斯魯莽犯規兩黃一紅被逐，狼隊去到58分鐘打開紀錄，馬菲奧斯根夏開角球直接彎入，繼上星期英聯盃熱刺嘅孫興民後，曼聯再次被角球直入。

踢少個嘅曼聯，補時再被狼隊反擊入多粒，黃喜燦接應馬菲奧斯根夏無私助攻射入，送曼聯兩隻光蛋。曼聯自艾摩廉1個月前上任後，10場比賽只得4勝1和5負，係自1932年嘅基克馬後，曼聯首個頭10場領軍輸5場領隊，而佢只係踢7場聯賽就輸4場，更成為球會史上最快輸4場聯賽主帥，舊紀錄保持者坦哈格都要用13場先至輸到4場。

艾摩廉賽後表示曼聯重建需時，而且唔知仲要捱幾耐：「我一早講過建構新理念需要時間，過程會非常艱難，而我哋距離終點仲有好遠，我唔知道要幾長時間，依家可以做嘅係把握每分每秒去訓練同改善，目前先要求生存，並嘗試爭取勝利去加強信念。」