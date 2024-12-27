亞洲少年劍擊精英聯賽明日展開　近800名小劍手爭逐　

「2024亞洲少年劍擊精英聯賽-澳門站」於12月28至30日在澳門威尼斯人金光會展A館上演，一連三日邀請了世界各地的精英小劍手參賽，大展身手，角逐各個組別的殊榮。

「亞洲少年劍擊精英聯賽」於2023年首次在香港亞洲國際博覽館舉辦即取得圓滿成功。今年賽事首度移師澳門舉行，雲集近800名來自中國內地、港澳、泰國、新加坡及中華台北等的6至14歲精英小劍手，合共進行36個比賽項目。賽事首兩日將舉行花劍、重劍及佩劍個人賽，包括男、女子U8（8歲以下）、U10（10歲以下）、U12（12歲以下）及 U14（14歲以下）組別，最後一日則上演集所有劍種的U10及U14組別團體賽。

「亞洲少年劍擊精英聯賽」是一項具有重要影響力的青少年賽事，主辦方冀望將其發展成亞洲青少年劍擊積分聯賽，在傳承劍擊運動的同時，共同推進粵港澳年青人的體育發展。賽事將使用國際劍擊聯會（FIE）成人賽事的國際標準場地，並邀請FIE國際裁判參與，淘汰賽階段更配備視像裁判系統，旨在讓年輕劍手體驗大型國際比賽的氛圍，從而推動亞洲地區兒童及少年劍擊運動的發展。

三日比賽舉行期間舉辦「金沙關懷呈獻：劍擊全接觸」回饋社區，邀請奧運銀牌得主、南韓劍手尹智秀（Yoon Jisu）及香港劍擊代表林衍蕙，分享四出征戰的經驗，以及多年運動員生涯的奮鬥歷程，希望透過兩名精英劍手的自身經歷，啟發澳門新一代敢於追夢，以

及如何在追求目標的路上不忘初衷、堅定向前。

此外，香港男子佩劍代表羅浩天與陳樂熹周日亦出席活動與澳門本地青少年運動員分享劍手生涯。兩名港隊代表亦師亦友，陳樂熹已由當年的小劍手，一步一腳印登上現時香港排名第一，至今仍與大師兄羅浩天並肩作戰，將港隊佩劍的精神傳承下去。兩人向大家分享經驗並作親身指導，讓更多人認識這項運動。此外，大會亦邀請專業物理治療師在現場分享如何避免造成運動受傷。

「2024亞洲少年劍擊精英聯賽」及其延伸活動均免費對外開放，歡迎入場觀賞。賽事詳情