曼聯迎地獄賽程堅要護級　艾摩廉：先求生存

近期成績再跌谷底嘅曼聯，連續兩場輸畀般尼茅夫同狼隊後，依家距離降班區只有8分，而且即將迎接「地獄賽程」，令人質疑曼聯有冇可能清落到降班？曼聯領隊魯賓艾摩廉亦表明，目前最重要任務係「求生」，其他宏大目標擺埋一邊。

曼聯近5場英超輸4場，依家有22分在手，比排尾3嘅李斯特城多8分，但曼聯之後兩輪聯賽，將會主場對3連勝嘅紐卡素同作客「1哥」利物浦，失分機會極大，到時同降班區仲有幾多距離係未知數。對於曼聯有冇可能降班，魯賓艾摩廉回應：「我哋先要求生存，有時爭取下贏波，呢條係漫長嘅旅程。」當記者問到有有機會拎歐洲賽資格，艾摩廉即表示：「No..No..No，我哋場內場外都有好多工作要做，先專注下一場比賽。」

根據英超歷屆降班紀錄，護級戰平均「生存分數」係36分，曼聯喺餘下20輪聯賽只要拎多14分，「理論上」都唔憂降班。曼聯對上一次喺頂級聯賽降班，係1973至74球季，當年佢哋有32分排喺第21位。曼聯歷來喺英超最低排名，係上季嘅第8位，平均每場拎1.58分，今季曼聯平均每場只拎1.22分，有機會打破最低排名、最低得分紀錄。