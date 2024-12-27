澳洲帆船賽聖誕釀慘劇　2名船員喪生

周四（26日）開展的「2024澳州悉尼至霍巴特帆船賽」傳出悲訊，根據主辦單位的聲明表示，開賽日兩艘參賽帆船「Flying Fish Arctos」及「Bowline」分別有1名船員被帆船的帆桿擊中身亡，亦是賽事繼1998年以來的第二宗致命意外，當地警方仍在調查事故細節，而目前為止已有至少16艘帆船隊伍退出。

根據新南威爾斯州警方表示，在周四晚（26日）11時50分左右，參賽帆船「Flying Fish Arctos」 正在阿勒達拉（Ulladulla）東南偏東方向航行約55.5公里，其間有1名船員被帆船底部的帆桿擊中，雖然其他船員已對傷者進行心肺復甦，惜最終搶救無效；周五凌晨（27日）2點15分左右，參賽帆船「Bowline」亦有1名船員被帆桿擊中後，失去知覺不治。據了解，兩艘涉事帆船已即時退出比賽，並在水警護送下靠岸。

賽事委員會代表David Jacobs表示事故細節仍在調查中，但強調比賽將繼續進行：「由於水警正在處理這些事件，並且尚未聯繫到所有家庭成員，因此我們現階段無法提供進一步的細節。我們遇到了大約25節的風，來自北海，海浪約2米左右，船員通常可以輕鬆應對這種情況。天氣條件具有挑戰性，但並不過分，比賽絕對會繼續進行。」而澳洲總理阿爾巴內塞向遇難船員表示深切哀悼：「我們悲痛地從悉尼到霍巴特的悲劇中醒來，得知兩名船員喪生的可怕消息，在這個深感悲痛的時刻，我們與船員、他們的親友同在。」