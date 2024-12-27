灰熊8人得分上雙狠挫速龍　單場155分刷新隊史紀錄

NBA灰熊隊周五（27日）主場迎戰速龍，全隊合計8人得分「上雙」，周志豪（Zach Edey）和謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）各得最高的21分，前者更摘下16個籃板，終場以155：126大獲全勝，贈速龍9連敗，同時以155分創隊史單場得分新高。此外，今日亦連番上演4場準絕殺，均由各隊的年親後衛「搶Fo」。

灰熊首節即火力全開，一度取得19分領先，速龍奮力縮窄差距，半場落後70：78。轉邊後雙方防守端漏洞百出，兩軍在第3節就已經錄得破百分數，灰熊手握21分優勢進入尾節，其後發生一段小插曲，比賽餘下10分29秒時，灰熊已經以127：103領先，不過速龍叫停比賽後，主教練Darko Rajakovic情緒失控衝向球證抱怨判罰，雖然球員上前阻止但仍被判技術犯規遭驅逐離場。最終灰熊在穩操勝券下，以155：126擊敗對手。值得一提，灰熊隊後備席球員得分比速龍多出32分。

灰熊今場有8人得分超過11分，除周志豪和謝倫積遜外，巴恩（Desmond Bane）貢獻19分，少主莫蘭交出15分9助攻，新秀韋爾斯（Jaylen Wells）轟5記三分、取得17分。灰熊隊曾於2021年12月3日對陣雷霆一戰中取得152分，今場則以155分刷新保持3年的單場最高得分紀錄。

此外，NBA今日亦連番上演4場準絕殺，其中熱火年輕後衛希路（Tyler Herro）在最後0.5秒命中致勝中距離跳投，最終以 89：88反勝魔術；巫師由佐敦普爾（Jordan Poole）在最後8秒射入反超前的後撤步三分，成功以113：110擊敗黃蜂；今季擺脫「魚腩隊」的活塞，今場有新星艾維（Jaden Ivey）挺身而出，外圍底角出手搏得「3加1」，以114：113準絕殺帝王；拓荒者「二年生」軒達臣（Scoot Henderson）在最後不到1秒轉身後仰跳射命中，終以122：120擊敗爵士。