不參賽即罰款！樊振東及陳夢退出WTT世界排名　

中國乒乓球名將、今屆巴黎奧運男單金牌得主樊振東周五（27日）表示，征戰奧運後對心理有極大消耗，加上WTT近日頒布新例，一旦球手不參賽即被罰款，在未能承受這個影響下，決定退出世界排名，但強調不會退役，並確定參加來年全運會。至於擁有4面奧運金牌的女乒好手陳夢，也同樣宣布退出WTT世界排名。

樊振東於今屆巴黎奧運，奪得男單金牌後，連同此前獲得的世界盃及世錦賽冠軍後，達成「大滿貫」。但他是日在微博坦言，完成奧運後，使其心態感到疲倦，而且WTT頒布新規後，成最後一根稻草，令樊振東決定退出世界排名：「除了確定參加下屆全運會，我對未來仍然沒有具體計劃，而且WTT近期頒布了，不參賽就罰款的新規，個人實在無法承受，但仍然尊重這個決定，因此目前只能選擇退出世界排名。」

但樊振東向球迷大派定心丸，指自己不會選擇退役，並繼續努力在賽場上奮鬥：「我還是我，不會退役，會繼續努力參與不同比賽；乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的熱愛將會充盈一生；我不會離開乒乓球，更不會離開體育。」

與樊振東同樣感到難以適應新例的，還有東京及巴黎奧運乒乓女單及女團金牌得主陳夢，她在個人微博表示：「奧運結束後，前期一直高強度的身體訓練以及精神緊繃，在那一刻堆積到了頂點，我需要一段時間來調整自己的身體狀態以及根據身體因素對自己接下來職業生涯進行新的規劃，但近期WTT最新出台的退賽罰款新規定，因身體目前還無法負荷每一次高強度賽事，出於對國際組織的尊重，已於周一簽署文件，最終做出退出世界排名的選擇。」

不過30歲的陳夢亦未言退，她強調自己仍熱愛比賽，揮動球拍作出挑戰，意味着她未來會因應個人身體情況，選擇性作賽。