【意甲分析】冠軍追逐戰　拿玻里後上最似樣

今季意甲群雄並起，爭標形勢異常激烈，「神奇球隊」阿特蘭大再次撰寫童話故事，爆冷高居榜首。兩大傳統勢力拿玻里、國際米蘭來勢洶洶，誓要重奪一哥寶座，加上拉素、費倫天拿、祖雲達斯緊追不捨，形成6強爭霸局面。家陣就做一次中途評估，預測邊隊可以成為呢場「追逐戰」嘅最後贏家。

意甲要踢38輪賽事，球隊兵源及穩定性屬於爭標最關鍵因素，上述6隊之中，拉素、費倫天拿人腳比較薄弱，估計現時成績難以保持到季尾。至於祖雲達斯雖然屬於唯一不敗之師，但太多和波失分，17場聯賽竟然多達10場打和，缺乏冠軍相，預計今季冠軍榮譽主要屬於阿特蘭大、拿玻里、國際米蘭之爭，當中以拿玻里最大機會跑出。

拿玻里擁有兩大爭標優勢，首先球隊冇份踢歐洲賽，可以全力爭逐聯賽，反觀阿特蘭大、國際米蘭要應付歐聯戰線，賽程頻密之餘，每場都係惡鬥，令球員冇喘息空間，體力負荷大，隨時顧此失彼。其次拿玻里教練干地堪稱「聯賽金牌主帥」，曾經率領祖雲達斯、車路士、國際米蘭奪得聯賽冠軍，甚至初出道教波，協助巴里以意乙冠軍身份升班，可見佢對於「長途賽」爭標特別有心得。

相比之下，阿特蘭大教練加斯柏連尼30年教波生涯，未贏過聯賽錦標，唯一冠軍係帶領阿特蘭大捧上屆歐霸盃。至於國米主帥施蒙尼恩沙基上季先至以教練身份，首嘗聯賽冠軍滋味。值得一提，自從2019/20年球季祖雲達斯取得聯賽9連冠後，過去4季都冇球隊可以成功衞冕意甲，國米要實現2連冠，恐怕非常困難。